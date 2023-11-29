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Законодательство РК

Инвестиции и мощности: как реализуется предвыборная программа президента в сфере энергетики и почему это важно

Энергия Фото: Zakon.kz
В своей предвыборной кампании глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул ряд важных вопросов, в том числе – из области энергетики. Zakon.kz разобрал некоторые пункты программы.

Президент сделал упор на модернизацию и строительство 3,7 гигаватт электрогенерирующих мощностей и теплоэлектроцентралей.

Почему это важно? Во-первых, по словам председателя Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгата Темирханова, дело в том, что Казахстан, как и другие страны, борется за привлечение инвестиций:

"Когда мы говорим о том, что будем привлекать инвестиции, мы должны понимать, что это такое: строительство заводов, фабрик и т.д. Условно, от пищевой промышленности до машиностроения. И когда мы говорим, что приглашаем в Казахстан инвестиции, надо понимать, что в итоге это все должно перерасти в появление новых производств. Встает справедливый вопрос: а хватит ли инфраструктурных мощностей для того, чтобы обслужить данные инвестпроекты?"

По последним данным, до 2030 года в республике должно быть реализовано порядка 140 инвестпроектов в разных отраслях. Для того чтобы удовлетворить эти инвестпроекты с точки зрения инфраструктуры, необходимы новые мощности, около 8 гигаватт.

Вдобавок 1 сентября глава государства поставил достаточно амбициозную задачу всей стране – поднять экономику в два раза.

Также Касым-Жомартом Токаевым поднималась тема увеличения в 1,5 раза объемов производства возобновляемой энергии.

За последний период времени, приняты своевременные политические решения в части улучшения ситуации, которая сложилась на энергетическом рынке.

"В соответствии с поручением главы государства, нам удалось в текущем году скорректировать заработные платы работников энергосектора, по некоторым компаниям рост составил до 40%. Это хорошо отразилось на возможности привлечения специалистов в отрасль и был снижен отток кадров в другие сектора. Второе, достаточно позитивно было воспринято рынком поручение по введению второй волны масштабной отраслевой программы "Тариф в обмен на инвестиции". Суть новой программы – поддержка не только деятельности электростанций, но и снижение износа тепловых и электрических сетей. Это масштабная и своевременная программа, реализация которой на постоянном контроле Президента и Правительства РК".

Глава государства, ставит задачи по снижению износа генерирующих энергию мощностей на 15% в ближайшие годы. Актуальный вопрос энергетической повестки "экологизация".

"Здесь стоит отметить положительную тенденцию в части работы отраслевого ведомства. Уполномоченным органом принимаются системные и стратегические решения в части рынка мощности, лимитов, проведения тогов и так далее".

На сегодняшний день, возобновляемая энергия ( ВИЭ) – это неотъемлемая часть структуры генерации энергии в стране. Текущие показатели уровня ВИЭ составляют чуть более 5%, это хороший уровень за небольшой промежуток времени. Я считаю, весьма перспективными обсуждаемые с иностранными поставщиками проекты по внедрению "зеленых" технологий. Мы видим, что все направления в энергетике реализуются взвешенно, своевременно, благодаря инициативам и поручениям президента Касым-Жомарта Токаева.

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