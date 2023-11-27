Зачем президент Того прилетит в Казахстан на встречу с Токаевым

В Астану с первым официальным визитом прилетит президент Тоголезской республики Фор Эссозимна Гнассингбе. О том, зачем он прибудет в Казахстан и что намерен осудить с Касым-Жомартом Токаевым, рассказал пресс-секретарь президента РК Берик Уали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Kazinform, Берик Уали отметил, что Казахстан заинтересован в расширении географии своего внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества, в том числе и в развитии связей со странами Африки.

"Следует отметить, что этот континент является сейчас наиболее перспективным с точки зрения потенциала развития и экономического роста. Наращиванию связей с этим континентом самое пристальное внимание уделяют КНР, Россия, США, Европейский Союз и многие другие государства и региональные объединения", – указал Берик Уали.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в 2024 году Казахстан и Того отметят десятилетие дипломатических отношений. Государства взаимодействуют по линии таких международных организаций, как ООН, ОИС и Африканский союз. Страны Африки также проявляют большой интерес к Казахстану и его экономическим возможностям.

"Имеется хороший потенциал для вывода торгово-экономических отношений на новый уровень. В 2022 году товарооборот Казахстана с государствами Африки составил более 1 млрд долларов. За девять месяцев текущего года взаимная торговля достигла 568 млн долларов. Казахстан готов увеличить экспорт своей продукции на этот континент по сырьевым и несырьевым товарным позициям. Имеется большой потенциал для продвижения сотрудничества в сферах горнорудной индустрии, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма, образования", – сообщил Берик Уали.

Фор Эссозимна Гнассингбе прибудет в Казахстан с официальным визитом 27-28 ноября.

