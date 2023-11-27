Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Зачем президент Того прилетит в Казахстан на встречу с Токаевым

Зачем президент Того прилетит в Казахстан Фото: pixabay
В Астану с первым официальным визитом прилетит президент Тоголезской республики Фор Эссозимна Гнассингбе. О том, зачем он прибудет в Казахстан и что намерен осудить с Касым-Жомартом Токаевым, рассказал пресс-секретарь президента РК Берик Уали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Kazinform, Берик Уали отметил, что Казахстан заинтересован в расширении географии своего внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества, в том числе и в развитии связей со странами Африки.

"Следует отметить, что этот континент является сейчас наиболее перспективным с точки зрения потенциала развития и экономического роста. Наращиванию связей с этим континентом самое пристальное внимание уделяют КНР, Россия, США, Европейский Союз и многие другие государства и региональные объединения", – указал Берик Уали.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что в 2024 году Казахстан и Того отметят десятилетие дипломатических отношений. Государства взаимодействуют по линии таких международных организаций, как ООН, ОИС и Африканский союз. Страны Африки также проявляют большой интерес к Казахстану и его экономическим возможностям.

"Имеется хороший потенциал для вывода торгово-экономических отношений на новый уровень. В 2022 году товарооборот Казахстана с государствами Африки составил более 1 млрд долларов. За девять месяцев текущего года взаимная торговля достигла 568 млн долларов. Казахстан готов увеличить экспорт своей продукции на этот континент по сырьевым и несырьевым товарным позициям. Имеется большой потенциал для продвижения сотрудничества в сферах горнорудной индустрии, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма, образования", – сообщил Берик Уали.

Фор Эссозимна Гнассингбе прибудет в Казахстан с официальным визитом 27-28 ноября.

Читайте также

Кто из иностранных президентов посетит Казахстан в конце ноября
Кто из иностранных президентов посетит Казахстан в конце ноября
президент РК
Завершился визит Токаева в Баку
Какие заявления сделал Токаев на первом саммите СПЕКА
Какие заявления сделал Токаев на первом саммите СПЕКА
Никита Дробны
Токаев Касым-Жомарт Уали Берик Африка
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 ноября
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления