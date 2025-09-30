По приглашению Токаева в Казахстан прилетит президент Венгрии

По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 1-3 октября Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии Тамаш Шуйок, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, программа визита предусматривает проведение переговоров президентов, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Венгрии.

Главы государств также примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025.

Ранее сообщалось, что Токаев принял государственного министра по делам обороны ОАЭ Мухаммеда бен Мубарака Фаделя Аль-Мазруи.