Единые требования к аудиторам в ЕАЭС: Токаев подписал закон

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 27 ноября 2023 года подписал новый закон об аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Акорды.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза", – говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

9 ноября депутаты Сената одобрили ратификацию соответствующего соглашения. Как отметил заместитель премьер-министра, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, цель документа – сформировать единый рынок аудиторских услуг ЕАЭС, поставку и получение аудиторских услуг без ограничений и изъятий, без дополнительного учреждения в стране пребывания, взаимное признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений.

Ожидается, что ратификация документа позволит не только установить единые правовые основания для всех участников единого рынка, но и признавать результаты аудита и квалификационных свидетельств, а также осуществлять деятельность за пределами Казахстана без изъятий и ограничений.