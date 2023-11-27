Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Единые требования к аудиторам в ЕАЭС: Токаев подписал закон

Токаев подписал новый закон Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 27 ноября 2023 года подписал новый закон об аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Акорды.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза", – говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

9 ноября депутаты Сената одобрили ратификацию соответствующего соглашения. Как отметил заместитель премьер-министра, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, цель документа – сформировать единый рынок аудиторских услуг ЕАЭС, поставку и получение аудиторских услуг без ограничений и изъятий, без дополнительного учреждения в стране пребывания, взаимное признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений.

Ожидается, что ратификация документа позволит не только установить единые правовые основания для всех участников единого рынка, но и признавать результаты аудита и квалификационных свидетельств, а также осуществлять деятельность за пределами Казахстана без изъятий и ограничений.

Читайте также

Зачем президент Того прилетит в Казахстан
Зачем президент Того прилетит в Казахстан на встречу с Токаевым
Кто из иностранных президентов посетит Казахстан в конце ноября
Кто из иностранных президентов посетит Казахстан в конце ноября
президент РК
Завершился визит Токаева в Баку
Тамила Языкова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
Дождь и снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
Дождь, снег: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в последние дни ноября
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления