Токаев подписал новые законы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 апреля 2026 года подписал два новых закона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки".

Это соглашение направлено на повышение эффективности взаимодействия и обеспечение ядерной и радиационной безопасности путем обмена, анализа и прогнозирования данных мониторинга радиационной обстановки.

В рамках информационного взаимодействия и обмена данными уполномоченные органы сторон обеспечивают:

систематический обмен данными мониторинга;

достоверность передаваемой информации;

заблаговременное оповещение о невозможности передачи информации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств;

использование полученной информации исключительно в рамках данного соглашения.

"Вместе с тем соглашение применяется только к данным государственной системы мониторинга радиационной обстановки и не распространяется на данные радиационного мониторинга объектов использования атомной энергии. Кроме того, разрабатывается единый порядок обмена данными, утверждаемый Комиссией государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. Единый порядок включает перечень, форматы, сроки архивирования и регламент передаваемой информации о параметрах радиационной обстановки, а также контактную информацию уполномоченных органов участников соглашения", – говорится в заключении к документу.

Кроме того, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан".

Целью соглашения является установление стратегического партнерства на основе правового равенства сторон для укрепления сотрудничества в сфере чистой энергетики и энергоэффективности, реализация совместных проектов по производству и торговле экологически чистым водородом и аммиаком, а также формирование единых технических и административных условий для обеспечения надежной трансграничной передачи возобновляемой электроэнергии.

