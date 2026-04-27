#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Политика

Токаев подписал новые законы

Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 апреля 2026 года подписал два новых закона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки".

Это соглашение направлено на повышение эффективности взаимодействия и обеспечение ядерной и радиационной безопасности путем обмена, анализа и прогнозирования данных мониторинга радиационной обстановки.

В рамках информационного взаимодействия и обмена данными уполномоченные органы сторон обеспечивают:

  • систематический обмен данными мониторинга;
  • достоверность передаваемой информации;
  • заблаговременное оповещение о невозможности передачи информации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств;
  • использование полученной информации исключительно в рамках данного соглашения.
"Вместе с тем соглашение применяется только к данным государственной системы мониторинга радиационной обстановки и не распространяется на данные радиационного мониторинга объектов использования атомной энергии. Кроме того, разрабатывается единый порядок обмена данными, утверждаемый Комиссией государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. Единый порядок включает перечень, форматы, сроки архивирования и регламент передаваемой информации о параметрах радиационной обстановки, а также контактную информацию уполномоченных органов участников соглашения", – говорится в заключении к документу.

Кроме того, главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан".

Целью соглашения является установление стратегического партнерства на основе правового равенства сторон для укрепления сотрудничества в сфере чистой энергетики и энергоэффективности, реализация совместных проектов по производству и торговле экологически чистым водородом и аммиаком, а также формирование единых технических и административных условий для обеспечения надежной трансграничной передачи возобновляемой электроэнергии.

Ранее Токаев торжественно встретил президента Израиля в Акорде. В свою очередь президент Израиля высказался о Казахстане. Президент Израиля отметил, что для него большая честь находиться в Акорде, продолжая путь его отца Хаима Герцога, посетившего Казахстан в 1993 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: