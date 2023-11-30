"Решил похайповать": мажилисмен ответил на высказывания российского депутата о Казахстане

Мажилисмен Марат Башимов в своем депутатском запросе ответил на провокационные высказывания депутата российской Госдумы Евгения Фёдорова в адрес суверенитета и территориальной целостности Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Коллеги, в очередной раз мы видим недружественные высказывания в адрес Казахстана со стороны некоторых депутатов государственной Думы". Марат Башимов

По его словам, депутат Фёдоров, уже известный своими лживыми, провокационными высказываниями в адрес суверенитета и территориальной целостности Казахстана, снова решил неаргументированно похайповать.

"Во-первых, он прокомментировал приговор участникам так называемого "Народного совета Петропавловска", которых вполне заслуженно осудили за сепаратизм. Во-вторых, назвал Казахстан "территорией не вполне законного характера". Аргументирует он это тем, что наша страна обрела независимость без соблюдения всех необходимых процедур. Трудно комментировать провокации депутата Госдумы с интеллектом 13-летнего мальчика, но я очень постараюсь". Марат Башимов

Словоблудие Фёдорова, продолжает Башимов, противоречит истории.

"Он нагло манипулирует фактами, умышленно умалчивает о том, каким образом проходил процесс распада СССР. При этом Федоров выступает против официальной политики своего же президента. В ходе последнего визита в Казахстан Владимир Путин отметил, что казахстанско-российское партнерство "базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела". Марат Башимов

Также он, как юрист, считает неуместными подобные комментарии со стороны представителей российской законодательной власти.

"Они вредят прежде всего позиции России нашего ключевого и стратегического партнера. Все психологические травмы Фёдорова и ему подобных необходимо решать не в СМИ и парламенте, а на кушетке у психиатра. Со дня провозглашения Декларации о суверенитете Казахстан построил сильное и независимое государство, которое следует Уставу ООН и является членом ключевых международных организаций. Наше государство полностью делимитировало свои границы со всеми соседями. У нас нет комплексов перед нашим советским прошлым, мы обрели независимость и получили международное признание. Я призываю своих российских коллег думать, прежде чем выступать на очень тонкие политические темы. Ваши воспоминания об общем Советском прошлом давным-давно осталась только в учебниках истории". Марат Башимов

Причиной речи Башимова стала публикация в одном из российских СМИ. Там депутат Фёдоров назвал Казахстан "территорией не вполне законного характера".