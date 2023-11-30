Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Решил похайповать": мажилисмен ответил на высказывания российского депутата о Казахстане

Мажилисмен ответил на высказывания российского депутата о Казахстане Фото: amanatpartiasy.kz
Мажилисмен Марат Башимов в своем депутатском запросе ответил на провокационные высказывания депутата российской Госдумы Евгения Фёдорова в адрес суверенитета и территориальной целостности Казахстана, сообщает Zakon.kz.
"Коллеги, в очередной раз мы видим недружественные высказывания в адрес Казахстана со стороны некоторых депутатов государственной Думы".Марат Башимов

По его словам, депутат Фёдоров, уже известный своими лживыми, провокационными высказываниями в адрес суверенитета и территориальной целостности Казахстана, снова решил неаргументированно похайповать.

"Во-первых, он прокомментировал приговор участникам так называемого "Народного совета Петропавловска", которых вполне заслуженно осудили за сепаратизм. Во-вторых, назвал Казахстан "территорией не вполне законного характера". Аргументирует он это тем, что наша страна обрела независимость без соблюдения всех необходимых процедур. Трудно комментировать провокации депутата Госдумы с интеллектом 13-летнего мальчика, но я очень постараюсь".Марат Башимов

Словоблудие Фёдорова, продолжает Башимов, противоречит истории.

"Он нагло манипулирует фактами, умышленно умалчивает о том, каким образом проходил процесс распада СССР. При этом Федоров выступает против официальной политики своего же президента. В ходе последнего визита в Казахстан Владимир Путин отметил, что казахстанско-российское партнерство "базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела".Марат Башимов

Также он, как юрист, считает неуместными подобные комментарии со стороны представителей российской законодательной власти.

"Они вредят прежде всего позиции России нашего ключевого и стратегического партнера. Все психологические травмы Фёдорова и ему подобных необходимо решать не в СМИ и парламенте, а на кушетке у психиатра. Со дня провозглашения Декларации о суверенитете Казахстан построил сильное и независимое государство, которое следует Уставу ООН и является членом ключевых международных организаций. Наше государство полностью делимитировало свои границы со всеми соседями. У нас нет комплексов перед нашим советским прошлым, мы обрели независимость и получили международное признание. Я призываю своих российских коллег думать, прежде чем выступать на очень тонкие политические темы. Ваши воспоминания об общем Советском прошлом давным-давно осталась только в учебниках истории".Марат Башимов

Причиной речи Башимова стала публикация в одном из российских СМИ. Там депутат Фёдоров назвал Казахстан "территорией не вполне законного характера".

Читайте также

Серик Жарасбаев получил должность в правительстве
Серик Жарасбаев получил должность в правительстве
38 тонн дополнительной гуманитарной помощи направит Казахстан в Палестину
38 тонн дополнительной гуманитарной помощи направит Казахстан в Палестину
Энергия
Инвестиции и мощности: как реализуется предвыборная программа президента в сфере энергетики и почему это важно
Анастасия Московчук
Россия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: