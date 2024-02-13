"Мне не за что извиняться": мажилисмен о своем скандальном высказывании про длинные языки женщин

Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Анас Баккожаев в кулуарах нижней палаты прокомментировал свое скандальное высказывание про длинные языки женщин, отметив, что ему не за что извиняться, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что изначально обозначил свою поддержку предложенным поправкам по ужесточению наказания за бытовое насилие. Однако, по его мнению, СМИ это проигнорировали.

"СМИ первую часть моего выступления вообще не учли... Я считаю, что это – хейт. Если логически так порассуждать, то любой журналист на сказанное слово должен задуматься: "А почему так было сказано? Вообще, человек что имел в виду?" Я же говорю, я дал в социальной сети пояснение, что мы как-то изучали, когда готовили книгу, издавали книгу "Кодекс семьи", мы изучали очень много дел. И на самом деле причин возникновения ссор, где может быть выступает в большинстве случаев женщина, этих случаев очень много, об этом никто не говорит". Анас Баккожаев

Депутат согласился с тем, что любое грубое действие со стороны мужчин должно быть наказано. Но он в своем выступлении акцентировал внимание на психологических инструментах, которыми почему-то, по его мнению, владеют только женщины.

"То есть если мужчина может физически воздействовать на женщину, женщина, соответственно, тоже психологически имеет воздействие. Здесь речь вообще не идет о том, что такая ссора обязательно должна закончиться дракой или физическим насилием. Нет, физическое насилие вообще исключаю. Я против любого физического насилия... Ну смотрите, все-таки женщина имеет сильное психологическое влияние на мужчину. Вы понимаете, есть же мужчина, есть же женщина, мы же делим. То есть если мужчина должен работать, зарабатывать, приносить себе доход домой, то женщина занимается воспитанием детей. Соответственно, какая-то роль женщины в сохранении семьи, она намного больше. Это моя личная точка зрения. Если женщина будет пытаться максимально сохранять, то есть не накалять обстановку, любую ситуацию заканчивать хорошо, то, естественно, будет сохранена семья". Анас Баккожаев

Депутат считает, что за свое грубое высказывание он извиняться не должен.

"За что извиняться? Во время выступления я сразу сказал, извините меня, пожалуйста, женщины. Но я не считаю, что я что-то грубое сказал, я выразил свое мнение, я имею на это право. Если десятки тысяч семей это обсуждали дома на кухне, я думаю это, наоборот, положительно. Нормально отреагировали (супруга и сестры. – Прим. ред.), все, кто со мной вместе работает, мои близкие, все хорошо отреагировали. И на самом деле десятки тысяч семей, сидя на кухне, обсуждая этот вопрос, еще раз обратили внимание на то, что и мужчина, и женщина должны стремиться сохранить институт семьи. И этих разговоров от этого только польза. Я не считаю, что я что-то нарушил, и это нормально". Анас Баккожаев

Он добавил, что выступает за сохранение института семьи по канонам казахских обычаев, которые провозглашают женщину хранительницей семейного очага.

5 февраля 2024 года Анас Баккожаев на презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей заявил, что очень часто жертвы сами провоцируют насилие. Он считает, что конфликты начинаются из-за длинного языка женщины.

Материал по теме "Длинный язык женщины": депутат Дементьева прокомментировала скандальное высказывание коллеги

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха в кулуарах Сената 8 февраля 2024 года прокомментировал скандальное высказывание депутата.