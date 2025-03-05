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Политика

Токаев поручил новому акиму ВКО решить экологические проблемы

Токаев поручил новому акиму ВКО решить экологические проблемы, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 15:30 Фото: akorda.kz
5 марта 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова, сообщает Zakon.kz.

Президенту было доложено о социально-экономическом развитии региона и ходе выполнения его поручений. Аким сообщил, что по итогам прошлого года наблюдается рост инвестиций и производства в ключевых отраслях. Введено свыше 400 тыс. кв. м жилья, открыто 46 новых производств.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по поддержке малого и среднего бизнеса, модернизации инфраструктуры, строительстве новых социальных объектов. По словам Нурымбета Сактаганова, особое внимание уделяется развитию туризма, цифровизации, транспортно-логистического сектора и агропромышленного комплекса.

В рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" введено в эксплуатацию 18 объектов, капитально отремонтированы 6 объектов, по Национальному проекту "Комфортная школа" введены 5 школ. Для снижения дефицита ученических мест будет построено еще 7 школ.

Главе государства была представлена информация, что в рамках Года рабочих профессий открываются новые образовательные программы в строительстве, сельском хозяйстве, авиации, энергетике, водном транспорте в соответствии с запросами предприятий. Для поддержки рабочих специальностей совместно с "Отбасы банком" запущена региональная льготная ипотечная программа "Шығыс маманы".

Аким сообщил, что до конца текущего года будет выполнена задача по 100%-ному обеспечению качественной чистой питьевой водой населения области. Для этого будут завершены 8 проектов водоснабжения на сумму 14 млрд тенге.

В ближайшие 2 года планируется привлечь в регион не менее 1,5 трлн тенге инвестиций, построить более 700 тыс. кв. м жилья, 28 объектов социальной сферы, а также отремонтировать свыше 600 км дорог.

"Президент поручил усилить работу по диверсификации экономики региона, расширению экспорта переработанной продукции и привлечению инвестиций. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что приоритетное внимание должно быть уделено решению экологических проблем и улучшению транспортной инфраструктуры", – говорится в сообщении Акорды в среду.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау Дастана Рыспекова. О чем доложили президенту и какие задачи были поставлены перед акимом, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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