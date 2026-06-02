Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 2 июня 2026 года Акорда, президент проведет совещание по развитию города Алатау, а также посетит ряд производственных и социальных объектов региона.

8 мая президент Казахстана подписал Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау". Основной целью этого закона является создание условий для ускоренного и устойчивого развития города.

21 мая стало известно, что ведется активная работа по формированию пула инвестиционных проектов Алатау. Уже сформирован пул из 53 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2 трлн тенге и созданием свыше 51 тысячи рабочих мест.