Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область, сообщает Zakon.kz.
Как пишет 2 июня 2026 года Акорда, президент проведет совещание по развитию города Алатау, а также посетит ряд производственных и социальных объектов региона.
8 мая президент Казахстана подписал Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау". Основной целью этого закона является создание условий для ускоренного и устойчивого развития города.
21 мая стало известно, что ведется активная работа по формированию пула инвестиционных проектов Алатау. Уже сформирован пул из 53 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2 трлн тенге и созданием свыше 51 тысячи рабочих мест.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript