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За что Токаев поблагодарил Евросоюз

За что Токаев поблагодарил посла Евросоюза Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял посла Европейского союза в Казахстане Кестутиса Янкаускаса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 7 декабря, Касым-Жомарт Токаев и Кестутис Янкаускас обсудили приоритетные направления развития отношений между Казахстаном и Евросоюзом.

"Глава нашего государства подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнерства с ЕС, а также намерение и впредь способствовать многоплановому сотрудничеству в рамках формата С5+ЕС, инициатором которого была наша страна", – говорится в сообщении.

Президент также рассказал о том, как в Казахстане реализуют политические реформы, и поблагодарил Евросоюз за поддержку Казахстана в укреплении демократии.

"В ходе встречи особое внимание уделили взаимодействию в таких сферах, как критически важные сырьевые материалы, "зеленый" рост, транспорт, логистика и сельское хозяйство", – сообщили в пресс-службе.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с послом России в Казахстане.

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