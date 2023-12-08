Токаев обратился к болашаковцам

Президент Касым-Жомарт Токаев направил приветственное письмо участникам торжественного форума, посвященного 30-летию Международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, это знаковая веха для программы.

"Уважаемые участники форума! Поздравляю вас с 30-летним юбилеем международной стипендии "Болашак"! Это знаковая веха для программы, ставшей социальным лифтом для молодежи из разных уголков нашей Родины. Все прошедшие годы проект способствовал созданию в стране кадрового резерва с передовыми знаниями и компетенциями. Сегодня тысячи выпускников программы "Болашак" успешно трудятся на благо Казахстана, выступая проводниками позитивных изменений во многих сферах". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении президент добавил, что Казахстан вступил в период, когда необходимо совершить мощный рывок в своем развитии.

"Мы ставим амбициозные задачи по структурной перестройке экономики, дальнейшей модернизации политической системы, построению по-настоящему справедливого и инклюзивного общества. И здесь особое значение имеют инвестиции в образование, создание широких возможностей для самореализации граждан. Государство всегда будет поддерживать талантливую, трудолюбивую, целеустремленную молодежь, воплощающую в себе идеалы "Адал азамат". Уверен, выпускники программы "Болашак" и все молодые профессионалы страны внесут свой вклад в масштабную и всестороннюю трансформацию Казахстана. Желаю вам благополучия, успехов, достижения всех намеченных целей!" Касым-Жомарт Токаев

Стипендия "Болашак" учреждена 5 ноября 1993 года. Выпускники программы трудятся в самых различных секторах экономики.

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Для сферы образования по программе "Болашак" подготовлено более тысячи выпускников, которые работают в организациях образования, внедряют новые знания и опыт, в том числе и в сельской местности.