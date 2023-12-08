Изумруды в урбанистической оправе: устав озеленения появится в Астане

Как казахстанскую столицу планируют превратить в город-сад, по каким правилам будут выращивать деревья, кусты и зачем понадобился устав озеленения, рассказали эксперты Zakon.kz.

Зеленая стратегия

Прохлада в летнюю жару, приют для птиц зимой, уникальная природная эстетика и, конечно, такой необходимый городу кислород, все это дарят нам деревья и кустарники. В суетливой городской жизни мы редко задумываемся о том, что зеленые насаждения не появились здесь сами по себе, каждое дерево кем-то посажено, за ним необходимо ухаживать. Как минимум, деревьям требуется полив, стрижка кроны и обработка от вредителей. При этом неграмотно высаженные деревья могут быстро погибнуть, а разрастаясь без должного ухода, сами создадут угрозу, когда при сильном ветре крупные ветви начнут бить в окна или падать на людей и автомобили. И получается, что за зеленым богатством города – огромный труд, кипы планов, правил и проектов, в которых необходимо учесть множество деталей.



Астана растет очень быстро, поэтому четкие правила создания зеленых насаждений стали необходимостью. Акимат столицы совместно с Центром урбанистики города разрабатывают устав озеленения Астаны. Документ будет содержать свод правил и рекомендаций, которые включают конкретные меры и общую стратегию по озеленению города.

По замыслу разработчиков, устав станет современным инструментом для качественного озеленения и привлечения к этому вопросу всех государственных органов и частных организаций города. Для промышленных предприятий, торговых, культурных и развлекательных объектов появятся четкие и понятные нормы по озеленению и работе с уже существующими зелеными насаждениями. В уставе будут сформулированы требования по обеспечению объектов озеленения уходом и поливом, регламент по числу деревьев и другие важные нормативы.

Как отметил руководитель Центра урбанистики Елнар Базыкен, устав позволит систематизировать планы озеленения.

"Будет стратегическое видение по озеленению улиц, кварталов, внутренних дворовых пространств. Мы изучили весь передовой опыт, и теперь хотим внедрить его. Начать планируем с документа, который будет основополагающим для всех, то есть для проектировщиков, застройщиков, коммерческих, промышленных объектов. К примеру, от промышленных объектов идут самые большие эмиссии углекислого газа и вредных веществ в атмосферу, при этом у них нет стремления к озеленению. Поэтому очень важно, чтобы и промышленные объекты активно участвовали в создании зеленых насаждений". Елнар Базыкен

По его словам, немало в Астане и застройщиков, которые спешат сдать свои объекты, не заботясь о благоустройстве. А устав позволит регламентировать эту работу в плане озеленения. Новые нормы коснутся также крупных инфраструктурных объектов – вокзалов, аэропортов.

"В этом году было посажено более одного миллиона деревьев и кустарников. Из них 100 тыс. высадили наши застройщики. Мы планируем принять устав озеленения, который позволит нам систематизировать работу по озеленению со стороны всех участников городской жизни. Планируем в следующем году данный показатель еще увеличить, в целом будем стремиться высадить в городе более миллиона деревьев и кустарников". Елнар Базыкен

По итогам последней инвентаризации зеленых насаждений в Астане площадь озеленения на одного жителя столицы сегодня составляет 14 квадратных метров. Акиматом поставлена цель увеличить ее до 19 квадратных метров в течение ближайших нескольких лет.

Дыхание большого города

Деревья и кустарники придают неповторимую красоту городским ландшафтам, зеленые насаждения играют ключевую роль в улучшении качества жизни городских жителей. Озеленение преображает архитектурные пространства, формирует естественную гармонию и уют. Зеленые аллеи, скверы, парки и улицы с деревьями дарят удивительные визуальные образы и придают городу особый шарм.

Эстетика озелененных пространств не только улучшает визуальные впечатления, но и способствует созданию позитивного образа города в глазах его жителей и туристов. Города с развитой зеленой инфраструктурой привлекают больше внимания и становятся центрами притяжения для посещения и проживания.

Помимо эстетической ценности, зеленые зоны в городах оказывают значительное влияние на психологию и эмоциональное состояние людей. Исследования показывают, что наличие зелени снижает уровень стресса, улучшает настроение, способствует повышению концентрации и снижению уровня усталости. Прогулки по паркам или просто пребывание в окружении зелени способствуют расслаблению и восстановлению психоэмоционального баланса. Даже вид из окна на зеленую рощу или аллею может значительно улучшить настроение и общее благополучие.

И, конечно, невозможно переоценить вклад зеленых насаждений в экологию города. Деревья и кустарники – это непревзойденные естественные фильтры для очищения воздуха от загрязнений. Листва поглощает вредные вещества, такие как диоксид углерода, оксиды азота. Деревья разлагают их, переводят опасные аэрозоли в форму неопасных солей, которые остаются в почве. А кроме того, зеленые насаждения являются "легкими" города. Этот процесс особенно важен в городах, где автомобили, промышленность и другие источники выбросов создают серьезные проблемы с качеством воздуха.

Как подчеркнула столичный эколог Жансая Ахметова, Астана, находящаяся в северных широтах и в центре континента, подвержена воздействию резко континентального климата. Жаркое лето, морозные долгие зимы и сильные ветра, все отнюдь не способствует созданию комфорта для жителей города. И здесь могут помочь зеленые насаждения.

"Большое влияние на улучшение состояния окружающей среды города оказывают не только атмосферный воздух и водные ресурсы, но и озеленение столицы. Посадка зеленых насаждений будет иметь благоприятный эффект". Жансая Ахметова

Как отмечают эксперты, важное преимущество озеленения в резко континентальном климате – это способность растений смягчать экстремальные температурные колебания. Деревья и зеленые насаждения действуют как естественные изоляторы, предоставляя прохладу летом и защищая от холода зимой. Они помогают уменьшить перепады температуры, создавая приятный микроклимат в городе.

Более того, озеленение способствует сохранению влаги в почве и созданию естественного дренажа. Это особенно важно в условиях засушливых периодов, когда вода становится дефицитом. Растения помогают удерживать влагу в почве, предотвращая эрозию и поддерживая уровень влажности в городской среде.

"Сегодня в столице районы различаются количеством и качеством озеленения. В отдельных местах из-за отсутствия затенения в летнее время можно заметить накаливание асфальта от прямого попадания солнечных лучей. Это явление не только способствует повышению температуры воздуха, но и выделению из раскаленного асфальта вредных веществ в атмосферу. Решить проблему помогут деревья. Таким образом, озеленение не только будет играть крайне важную роль для общего экологического состояния города, но и положительно влиять на самочувствие жителей". Жансая Ахметова

Важно понимать, что, несмотря на все преимущества озеленения в резко континентальном климате, его реализация может столкнуться с определенными трудностями. Не все виды растений подходят для таких условий. Необходимо учитывать их устойчивость к экстремальным температурам и засушливому лету. Также важно грамотно располагать зеленые зоны и подбирать адаптированные породы деревьев и кустарников.

Для того, чтобы учесть эти и многие другие нюансы, городу необходим единый устав озеленения. Документ сейчас разрабатывается в рамках поручения главы государства, который поставил перед акиматом Астаны задачу в течение пяти лет превратить столицу в город-сад.

Предложения и идеи по озеленению города жители могут направлять на почту Центра урбанистики centerofurbanism@gmail.com. Все обращения будут обработаны и учтены. В декабре текущего года устав озеленения города рассмотрят на заседании маслихата Астаны.