Токаев поручил усилить контроль за эффективным использованием средств в сельскохозяйственных проектах
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
11 декабря 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается на сайте Акорды, президент поручил усилить контроль за эффективным использованием средств в проектах в сфере сельского хозяйства и обеспечить качественную подготовку запланированных на международном треке мероприятий.
Как доложил Серик Жумангарин, за период деятельности ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 74%.
Серик Жумангарин рассказал о ходе исполнения его поручения об увеличении объемов переработки в агропромышленном комплексе с 30% до 70%:
- Министерством сельского хозяйства подготовлен пул из 500 крупных потенциальных проектов в сфере АПК на сумму 1,6 трлн тенге для реализации в 2024-2026 годах;
- впервые в реализацию данных проектов выразил готовность вложить порядка 500 млрд тенге собственных средств отечественный банк второго уровня;
- в ближайшее время список потенциальных проектов будет актуализирован.
Ранее сообщалось, что Токаев подписал закон, вводящий запрет на сбор копий удостоверений личности.
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