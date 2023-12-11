Токаев поручил усилить контроль за эффективным использованием средств в сельскохозяйственных проектах

11 декабря 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, президент поручил усилить контроль за эффективным использованием средств в проектах в сфере сельского хозяйства и обеспечить качественную подготовку запланированных на международном треке мероприятий.

Как доложил Серик Жумангарин, за период деятельности ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 74%.

Серик Жумангарин рассказал о ходе исполнения его поручения об увеличении объемов переработки в агропромышленном комплексе с 30% до 70%:

Министерством сельского хозяйства подготовлен пул из 500 крупных потенциальных проектов в сфере АПК на сумму 1,6 трлн тенге для реализации в 2024-2026 годах;

впервые в реализацию данных проектов выразил готовность вложить порядка 500 млрд тенге собственных средств отечественный банк второго уровня;

в ближайшее время список потенциальных проектов будет актуализирован.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал закон, вводящий запрет на сбор копий удостоверений личности.