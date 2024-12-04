Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев поручил до конца года утвердить Нацпроект по модернизации энергетической инфраструктуры

Глава государства принял Каната Бозумбаева, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 19:43 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 4 декабря принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Канат Бозумбаев доложил о ходе подготовки Национального проекта по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры:

  • в рамках проекта, рассчитанного на предстоящие пять лет, предусматривается обновление существующей инфраструктуры энергетического и коммунального секторов, строительство и модернизация более 6 тысяч МВт электрической генерации;
  • общая сумма проекта превысит 10 трлн тенге. Финансовые средства будут привлекаться на заемной основе с рынка и частично из республиканского бюджета;
  • комплексная модернизация позволит значительно снизить износ энергетических объектов и коммунального сектора, повысив надежность систем жизнеобеспечения населения.

Также он проинформировал о новых подходах к осуществлению региональной политики, направленных на ликвидацию существующих разрывов между областями по обеспечению социальной, производственной и коммунальной инфраструктурой:

  • во исполнение поручения главы государства будет создан Проектный офис региональной политики при Правительстве в целях системной координации хода исполнения государственных программ.

Вместе с тем, Бозумбаев рассказал о перспективах реализации инвестиционного проекта по развитию авиационного хаба в Мангистауской области в качестве новой точки роста экономики данного региона и важного звена международной транспортно-логистической цепочки.

Президент поручил Канату Бозумбаеву тщательно проработать и утвердить до конца текущего года Национальный проект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры. Также поставлена задача начать активную работу по реализации Концепции региональной политики.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2025-2027 годы. 

Читайте также

Токаев созвонился с президентом Финляндии
Токаев созвонился с президентом Финляндии
Токаев провел встречу с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Токаев провел встречу с президентом Франции Макроном
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии
Диана Абдуллаева
Правительство РК Бозумбаев Канат Токаев Касым-Жомарт 2024 год Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Эта цифра в дне рождения делает человека счастливчиком
Названа цифра в дате рождения, которая приносит человеку прибыль и успех
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
МВД обратилось к казахстанцам в связи с новшеством в ПДД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: