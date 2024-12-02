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Касым-Жомарт Токаев назвал отношения Казахстана и Китая образцовыми

Касым-Жомарт Токаев, отношения Казахстана и Китая, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 12:56 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 2 декабря 2024 года, принял посла Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо. Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Китай издревле связывают крепкие узы дружбы и добрососедства, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, стороны продолжают углублять сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сегодня отношения между Казахстаном и Китаем носят динамичный и многогранный характер:

  • поддерживается активный политический диалог,
  • крепнут торгово-экономические связи,
  • осуществляются культурные обмены,
  • увеличивается число образовательных программ и научных проектов,
  • ведется тесное сотрудничество в области безопасности, особенно в борьбе с "тремя силами зла".

Кроме того, как отмечено в сообщении Акорды, страны активно взаимодействуют на международной арене в рамках ООН, ШОС, СВМДА, а также в формате "Центральная Азия – Китай".

По словам главы государства, отношения Казахстана и Китая можно назвать образцовыми.

В свою очередь посол Китая поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и подтвердил приверженность Пекина дальнейшему поступательному развитию всестороннего стратегического партнерства.

В заключительной части встречи глава государства высоко оценил личный вклад посла Чжан Сяо в укрепление уз дружбы и добрососедства, успешное развитие казахско-китайского сотрудничества по всем направлениям. Президент Казахстана в знак признания заслуг Чжан Сяо наградил его орденом "Достық" II степени.

Касым-Жомарт Токаев принял посла Китая, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 12:56

Фото: akorda.kz

Напомним, что 29 ноября 2024 года Токаев принял советника – специального представителя президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову. Президент был проинформирован об основных итогах 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку.

В тот же день глава государства поручил министру культуры и информации Аиде Балаевой взять на контроль подготовку к 80-летию Победы.

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