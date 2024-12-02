Касым-Жомарт Токаев назвал отношения Казахстана и Китая образцовыми
По словам президента, стороны продолжают углублять сотрудничество, основанное на взаимном доверии и уважении.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сегодня отношения между Казахстаном и Китаем носят динамичный и многогранный характер:
- поддерживается активный политический диалог,
- крепнут торгово-экономические связи,
- осуществляются культурные обмены,
- увеличивается число образовательных программ и научных проектов,
- ведется тесное сотрудничество в области безопасности, особенно в борьбе с "тремя силами зла".
Кроме того, как отмечено в сообщении Акорды, страны активно взаимодействуют на международной арене в рамках ООН, ШОС, СВМДА, а также в формате "Центральная Азия – Китай".
По словам главы государства, отношения Казахстана и Китая можно назвать образцовыми.
В свою очередь посол Китая поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и подтвердил приверженность Пекина дальнейшему поступательному развитию всестороннего стратегического партнерства.
В заключительной части встречи глава государства высоко оценил личный вклад посла Чжан Сяо в укрепление уз дружбы и добрососедства, успешное развитие казахско-китайского сотрудничества по всем направлениям. Президент Казахстана в знак признания заслуг Чжан Сяо наградил его орденом "Достық" II степени.
Фото: akorda.kz
Напомним, что 29 ноября 2024 года Токаев принял советника – специального представителя президента по международному экологическому сотрудничеству Зульфию Сулейменову. Президент был проинформирован об основных итогах 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Баку.
В тот же день глава государства поручил министру культуры и информации Аиде Балаевой взять на контроль подготовку к 80-летию Победы.
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