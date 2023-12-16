Особый статус: День Независимости отмечают в Казахстане

32 года назад, в 1991 году, Казахстан провозгласил свою независимость. Историки утверждают, что обретение независимости бывшими советскими республиками неразрывно связано именно с казахской историей. Подробнее об этом – в материале Zakon.kz.

"Обретение независимости бывших союзных республик связано именно с Казахстаном"

В этом уверен казахстанский историк Хангельды Абжанов.

"Развал Советского Союза и провозглашение государственной независимости бывшими союзными республиками неразрывно связано с казахской историей. Потому что в 1916 году в казахской степи и соседних регионах вспыхнуло восстание. Оно привело к распаду Российской империи. Во-вторых, в 1941 году Панфиловская дивизия, состоявшая на 75-80% из казахов и восточных народов, отстояла Москву от фашистских захватчиков. Это признано и российскими историками, и другими специалистами. В-третьих, выступление казахской молодежи в декабре 1986 года нанесло сильнейший удар по Советскому Союзу. Был подорван его международный авторитет, разоблачен его тоталитарный характер". Хангельды Абжанов

Фото: e-history.kz

Поводом к декабрьским протестам стало снятие с должности первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замена его на Геннадия Колбина. Однако причины были глубже.

"Причина в том, что казахи видели и пережили собственную трагедию – потерю свободы. Свободный человек не мог терпеть несвободу советского образца. Само слово "қазақ" в переводе означает свободный человек. Казах не знал диктатуру извне. Он не признавал несправедливости. Казах, пережив голод, репрессии, войну, демографические катастрофы в годы освоения целины, дальше не мог терпеть масштабные глобальные наступления деэтнизации. И все это объективно привело к декабрьскому восстанию. И однажды нашелся повод, и молодежь вышла на улицы". Хангельды Абжанов

Именно процесс, начатый в декабре 1986 года, через пять лет, по словам историка, привел к распаду Советского Союза. Ведь это было первое мощное выступление против диктатуры центра.

"После декабря 1986 года в Грузии, прибалтийских республиках, даже в Якутии началось протестное движение". Хангельды Абжанов

И сегодня, когда в мире, по данным Хангельды Абжанова, воюет 19 государств, Казахстан выглядит островком спокойствия, тишины и благополучия. И это то, что мы должны сохранить.

"Наше правительство должно быть очень чутким, внимательным в общественно-политическом укреплении республики. Все должны работать – от простого рядового гражданина до президента – интеллектуально, политически, экономически. Всегда должны быть поиски самых верных решений в сложных проблемах". Хангельды Абжанов

"Руководство страны проводит тонкую хирургическую работу"

В этом смысле, по мнению политолога Газиза Абишева, руководство страны делает все возможное с учетом нестабильной геополитической ситуации.

"Я думаю, что на самом верху политическое руководство страны проводит чрезвычайно тонкую хирургическую работу. Казахстан должен не терять бдительность и быть максимально сосредоточенным и наблюдать за событиями. Ведь история показывает, что неосторожное поведение и недостаточность политической воли приводит стран к краху и к частичной или полной утрате суверенитета. Поэтому здесь надо будет очень хорошо понимать, в чем заключается исторический национальный интерес, а он состоит в сохранении суверенитета и независимости в нетронутом состоянии". Газиз Абишев

Фото: Facebook/Газиз Абишев

Он также отметил, что обретение независимости Казахстана неразрывно связано с декабрьскими событиями 1986 года. И дата 16 декабря 1991 года для Казахстана имеет особую историческую нагрузку, так как в этот день произошло окончательное "оформление" независимости.

Сенатор Андрей Лукин в свою очередь подчеркнул, что независимость Казахстана в первую очередь нацелена на то, чтобы создать равные условия для благополучной жизни, развития государства и экономики страны.

Фото: senate.parlam.kz

"Но самое главное – чтобы народ был счастлив в этой стране и жил спокойно. Кроме того, мы также обеспечиваем свою независимость путем сохранения и нашей безопасности, нашей страны во всех сферах экономической, национальной безопасности, во всех отношениях". Андрей Лукин

"За годы независимости в Казахстане не было таких потрясений, которые происходят в других странах"

Депутат Сената Закиржан Кузиев отметил, что независимость – самое большое достижение Казахстана.

"Поэтому мы однозначно ценим эту дату, гордимся ею, и она для нас очень значима. Смотря на события, которые сегодня творятся вокруг нас, мы видим, что этот день имеет особый статус, и мы должны достойно его отпраздновать". Закиржан Кузиев

За это время было и плохое, и хорошее, что, по мнению депутата, неизбежно в развитии любого государства.

Фото: Instagram/kuziyev_zakirzhan

"Это становление любого государства, это движение. В мире всегда проходят такие события, которые потомки будут анализировать и делать выводы. Я считаю, что мы должны оставить это другому поколению. Но сегодня, учитывая геополитическую обстановку, мы должны радоваться тому, что у нас мир и спокойствие. Много было проблем за 30 лет, но не было таких сотрясений, как те, которые происходят сегодня вокруг нас. Это уже большое достижение, это уже большое единство, несмотря на то, что вокруг нас горело и творилось многое. Мы не должны забывать такие вещи". Закиржан Кузиев

Другой сенатор Геннадий Шиповских добавил, что казахстанцы сейчас должны уверенно смотреть в будущее.

Фото: Facebook/Геннадий Шиповских

"День Независимости – это один из самых главных праздников в нашей стране. Мы в первую очередь должны смотреть в будущее, не забывая прошлое. Конечно же, с учетом того, что сейчас происходит в мире, – серьезные "тектонические" политические сдвиги. И при этом Казахстан балансирует уверенно. Наше государство проводит такую многовекторную политику. И я считаю, что сейчас все население Казахстана это видит, оно понимает, что сейчас мы на правильном курсе". Геннадий Шиповских

16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете республики. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из Союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.

В честь Дня Независимости в столице пройдут различные праздничные и официальные мероприятия, в том числе выставки, концерты, конкурсы рисунков, турниры и спартакиады. Куда пойти на праздник в Астане, читайте здесь.

