Куда пойти в Астане на День Независимости

В честь Дня Независимости в столице пройдут различные праздничные и официальные мероприятия, в том числе выставки, концерты, конкурсы рисунков, турниры и спартакиады, сообщает Zakon.kz.

12 декабря во Дворце школьников имени М. Утемисова состоится фестиваль патриотической песни "Рахмет, саған туған ел".



12-13 декабря в СК "Аспан" в 10.00 стартует ІІ Республиканский турнир по настольному теннису.

13 декабря столичные шахматисты примут участие в турнире, посвященном Дню Независимости. Мероприятие начнется в 11.00 в ЦСО "Шарапат".

13 декабря в 19.00 в Государственном театре танца "НАЗ" покажут концертную программу "Тәуелсіздік елімнің ерлік жолы".

13-15 декабря в ЦСО "Жансая" пройдет конкурс патриотических песен, стихов, рисунков.

13 декабря в 15.00 Центр активного долголетия по адресу ул. Достык, 13 организует концертную программу фольклорного ансамбля "Сағыныш сазы "Жаса мәңгі, тәуелсіз Қазақстан!".

14-16 декабря на "Барыс-Арене" пройдет открытый республиканский турнир по плаванию "ASTANA OPEN".

14 декабря в 11.00 Музейно-мемориальный комплекс "АЛЖИР" организует мероприятие на тему "Тәуелсіздік – тұғырым".

15 декабря в 11.00 в Государственном архиве Астаны состоится выставка архивных документов "Тәуелсіздік жолында".

В это же время в Центре социального обслуживания "Нұрлы жүрек" покажут праздничный концерт "Независимость – достояние".

15 октября в 10.00 в конно-оздоровительном комплексе "Аргымак" пройдут соревнования по конному спорту.

15 декабря в 12.00 в СК "Астана" состоится Открытый Кубок города Астаны по мини-футболу среди слабослышащих спортсменов.

15 декабря в спорткомплексе "Beeline Arena" впервые пройдет турнир по боксу "Ночь чемпионов ІВА" – "Astana Arlans".

С 15 по 20 декабря стартуют Кубок Астаны по ручному мячу среди юношей и девушек и открытый турнир по гандболу среди юношей.

16 декабря в 14.00 Театр кукол представит зрителям спектакль С. Жунусова "Атамекен".

В этот же день в 18.00 на сцене ГАРДТ им. М. Горького пройдет спектакль-драма "Алия" К.Жу нусова, И. Седина.

16-17 декабря состоится Кубок Астаны по стрельбе из лука.

17 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе (Көктал 2, ул. Баршын 30/2 ) для жителей района "Сарыарка" будет проведена Спартакиада.

Ранее стало известно, куда алматинцы могут сходить в День Независимости.