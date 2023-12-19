Токаев поздравил шейха с назначением на должность Эмира Кувейта

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху в связи с его назначением на должность Эмира Государства Кувейт, сообщает Zakon.kz.

Текст телеграммы опубликовала Акорда "Решение о Вашем вступлении на престол свидетельствует о высокой оценке Вашей семьей и соотечественниками Вашего беззаветного многолетнего служения во имя процветания и защиты интересов Кувейта, а также служит подтверждением уверенности в Ваших будущих свершениях на благо страны. Сегодняшний Кувейт – сильное государство, обеспечивающее прогресс экономики и неуклонный рост благосостояния народа. Укрепляется авторитет страны в международном сообществе. Желаю, чтобы страна под Вашим руководством продолжила поступательное развитие и достигла высоких целей", – говорится в телеграмме. Глава государства пожелал Эмиру Кувейта больших успехов в его ответственной деятельности и реализации инициатив, а братскому народу Кувейта – благополучия. Ранее сообщалось, что Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет.

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