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Политика

Токаев поздравил эмира Кувейта

Токаев поздравил эмира Кувейта, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 11:28 Фото: akorda.kz
Президент направил поздравительную телеграмму эмиру Государства Кувейт. Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Мишааля аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха с Национальным днем Государства Кувейт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 25 февраля 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Президент Казахстана в своей телеграмме подчеркнул, что Кувейт благодаря политическим и экономическим достижениям пользуется высоким авторитетом на Ближнем Востоке и в исламском мире", – говорится в распространенном во вторник сообщении.

Глава государства выразил уверенность, что многогранное сотрудничество Казахстана и Кувейта, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь развиваться на благо двух народов.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Мишаалю аль-Ахмаду аль-Джаберу ас-Сабаху успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Кувейта – процветания и благополучия", – заключили в пресс-службе президента РК.

22 февраля 2025 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Салмана с Днем основания государства.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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