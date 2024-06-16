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Законодательство РК

Между Астаной и Сеулом запустили прямой авиарейс

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 16:15 Фото: Zakon.kz
Между столицами Казахстана и Южной Кореи возобновили прямое авиасообщение, сообщает Zakon.kz.

Полеты по направлению Астана – Сеул будут выполняться авиакомпанией "Эйр Астана" с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А321", сообщили в Комитете гражданской авиации РК.

"Авиасообщение по маршруту Астана – Сеул было возобновлено по итогам переговоров между авиационными властями двух стран в феврале и марте 2024 года. В ходе данных переговоров была достигнута договоренность по расширению правовой базы в целях увеличения количества рейсов между двумя странами", – говорится в сообщении ведомства.

Официальная церемония открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Южной Кореей состоялась в минувшую субботу, 15 июня.

"На мероприятии по данному случаю присутствовали вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев, председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева, чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Корея Нургали Арыстанов, а также советник посла Республики Корея в РК Син Кюхо".

Запуск авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Корея, отмечает КГА.

В ходе недавнего официального визита президента Кореи Юн Сок Ёль в Казахстан, главы государств отметили важность возобновления прямого авиасообщения между столицами двух стран.

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