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Соглашение о свободной торговле подписали страны ЕАЭС с Ираном

ЕАЭС Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое должно прийти на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, подписание состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. На церемонии подписи под документом поставили председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович, вице-премьер РФ Алексей Оверчук и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Аббас Али-Абади. Также соглашение подписали представители Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии.

"Соглашение официально вступает в силу с момента его ратификации государствами-членами. Думаю, что их парламенты не будут затягивать этот процесс и проведут его достаточно быстро", – сказал Мясникович журналистам после завершения церемонии.

При этом, по его словам, в настоящее время необходимо вести практическую работу над формированием механизмов реализации как торговых, так и инвестиционных положений соглашения.

"Мы делали расчеты: при нынешнем уровне развития отношений это позволит экономить прежде всего на уплате таможенных пошлин, платежей, и здесь очень серьезные цифры получаются, которые будет экономить и российский бизнес, и иранский бизнес. Естественно, будут создаваться лучшие возможности для выхода на рынки друг друга", – отметил Оверчук.

По мнению Аббасса Али-Абади, соглашение создает предпосылки для развития не только торговли между странами, но и туризма.

Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном было заключено 17 мая 2018 года и действует с 27 октября 2019 года.

25 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург.

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