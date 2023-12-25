Токаев посетил президентскую библиотеку имени Ельцина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главу государства встретил президент России Владимир Путин.

25 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург.

Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.