Токаев посетил президентскую библиотеку имени Ельцина
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, главу государства встретил президент России Владимир Путин.
25 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург.
Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.
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