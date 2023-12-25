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Токаев посетил президентскую библиотеку имени Ельцина

встреча Токаева и Путина Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, главу государства встретил президент России Владимир Путин.

25 декабря 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург

Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Кроме того, лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.

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