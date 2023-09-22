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Могут ли сократить количество грантов в Казахстане

могут ли в РК сократить гранты Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах форума, посвященного Дню труда, рассказал, могут ли сократить количество грантов Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, правда ли то, что в Казахстане с 2037 года приостановят выдачу грантов.

"Это неверная информация. Гранты не прекратятся с 2037 года. Но количество грантов может уменьшаться. Мы сохраним доступ к высшему образованию, никаких изменений в этом плане не будет. Но количество грантов может измениться или уменьшиться", – сказал в ответ Саясат Нурбек. 

Он отметил, что со следующего года необходимо перейти на Единую добровольную накопительную систему "Келешек".

"Это позволяет семьям постепенно откладывать деньги для своего ребенка, начиная с 5-летнего возраста. Кроме того, наше государство будет делать выплаты из страховых и сберегательных компаний. Это плановая мера по сохранению доступа к высшему образованию. Ведь деньги накапливаются постепенно, в течение 15-20 лет. При достижении ребенком 17-18 лет собирается 12,5 млн тенге. Сейчас мы работаем над всеми расчетами. То есть при поступлении ребенка в высшее учебное заведение у семьи будут гарантированные сбережения. Так что это не происходит в одночасье. Когда деньги будут собираться в течение 15-20 лет. Количество грантов может уменьшиться. Но государственный заказ на грант сохраняется. Это основная функция нашего государства", – резюмировал министр.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить Единую добровольную накопительную систему "Келешек".

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Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан
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