Бакытжан Сагинтаев стал новым председателем коллегии ЕЭК

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С 1 февраля 2024 года приступил к работе новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает Zakon.kz.

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