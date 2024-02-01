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Бакытжан Сагинтаев стал новым председателем коллегии ЕЭК

Бакытжан Сагинтаев стал новым председателем коллегии ЕЭК Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 1 февраля 2024 года приступил к работе новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает Zakon.kz.

Новый состав коллегии ЕЭК утвержден главами государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 25 декабря в Санкт-Петербурге.

"Председателем коллегии ЕЭК с сегодняшнего дня является представитель Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев", – напомнили в ЕЭК.

Как уточняется, членами коллегии (министрами) ЕЭК утверждены:

  • министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян;
  • министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян;
  • министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович;
  • министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий;
  • министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов;
  • министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров;
  • министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев;
  • министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев;
  • министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Бакытжан Сагинтаев стал новым председателем коллегии ЕЭК

Фото: eec.eaeunion.org

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О том, что Бакытжан Сагинтаев в 2024 году станет новым руководителем ЕЭК, стало известно 25 декабря 2023 года.

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ЕАЭС Сагинтаев Бакытжан Казахстан
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