Бакытжан Сагинтаев стал новым председателем коллегии ЕЭК
Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 1 февраля 2024 года приступил к работе новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает Zakon.kz.
Новый состав коллегии ЕЭК утвержден главами государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 25 декабря в Санкт-Петербурге.
"Председателем коллегии ЕЭК с сегодняшнего дня является представитель Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев", – напомнили в ЕЭК.
Как уточняется, членами коллегии (министрами) ЕЭК утверждены:
- министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян;
- министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Варос Симонян;
- министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович;
- министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий;
- министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов;
- министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров;
- министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев;
- министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев;
- министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Фото: eec.eaeunion.org
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О том, что Бакытжан Сагинтаев в 2024 году станет новым руководителем ЕЭК, стало известно 25 декабря 2023 года.
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