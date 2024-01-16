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Смаилов раскритиковал акимов за массовые отключения электроэнергии в Казахстане

Казахстан электричество дефицит Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства 16 января отметил, что акиматы отстранились от работы по развитию региональных электросетей, о чем свидетельствуют массовые отключения электроэнергии в регионах, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр поручил местным исполнительным органам обеспечить координацию деятельности региональных электросетевых компаний.

"Хотел бы обратить внимание на отстраненность акиматов от работы по развитию региональных электросетей. Не контролируется составление и исполнение региональными электросетевыми компаниями своих инвестиционных программ. Тому подтверждением является массовое отключение электроэнергии в северных регионах страны в декабре".Алихан Смаилов

Он отметил, что наблюдается дефицит электрической энергии в пиковые периоды. Дисбаланс энергосистемы приводит к сбоям в ее работе и нехватке электроэнергии для крупных промышленных предприятий.

"По прогнозам, энергопотребление в Казахстане будет только расти. Поэтому ведется работа по вовлечению в энергобаланс страны газовых мощностей западных областей. Наращивается генерация в северной и южной зонах. Так, в текущем году планируется завершение проекта по восстановлению Первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1. Прорабатывается вопрос строительства новых ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. В южных регионах реализуются проекты газовой генерации с завершением в 2025-2026 годах. В целях достижения 15%-ой доли возобновляемых источников энергии к 2030 году будут реализованы крупные проекты со стратегическими инвесторами Total Energies, Acwa Power и Masdar".Алихан Смаилов

В целом до 2035 года планируется ввод порядка 26 ГВт базовой и маневренной генерации в Единую электроэнергетическую систему Казахстана. Это, по мнению Смаилова, поможет побороть дефицит.

Алихан Смаилов затронул и другие проблемные вопросы. В 2020 году был принят план мероприятий по развитию гидроэнергетики.

"Однако за прошедшие годы изменилась экологическая повестка, растет дефицит водных ресурсов. Министерству энергетики совместно с Министерством водных ресурсов до конца марта необходимо принять новый план развития гидроэнергетики до 2030 года".Алихан Смаилов

Затягиваются, по его мнению, вопросы реализации ранее начатых крупных проектов, одним из которых является строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2. Он поручил в месячный срок обеспечить начало его реализации. Компании "Самрук-Энерго" он поручил обеспечить в текущем году восстановление первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1.

"Нерешенным вопросом остается присоединение западной энергетической зоны к Единой национальной системе. Поэтому компании KEGOС в текущем году следует приступить к строительству линии электропередачи "Актобе-Атырау". Министерством энергетики уже определены места по строительству новых объектов газовой генерации. Это – города Кызылорда, Шымкент, Тараз, Актау, Атырау и Актобе. Необходимо до конца февраля начать необходимые процедуры для реализации этих проектов".Алихан Смаилов

Казахстану к 2030 году перестанет хватать тех мощностей по производству электроэнергии, которые сейчас есть в стране. Об этом предупредили в Министерстве энергетики.

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