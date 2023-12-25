Какие важные законы были приняты в 2023 году

Информационная система "Параграф" подготовила подборку законов, которые оказали наибольшее влияние на общественную, политическую, экономическую, социальную сферы казахстанского общества, сообщает Zakon.kz.

Социальный кодекс

Социальный кодекс впервые принят в Казахстане. Кодекс объединил в себе нормы, регулирующие сферу социального обеспечения граждан. Так, соцподдержка от рождения до совершеннолетия, занятость в трудоспособном возрасте, безопасность труда, мероприятия соцстрахования, социальная помощь при наступлении трудной жизненной ситуации, а также содействие в пожилом возрасте теперь регулируются одним документом.

Одно из основных нововведений СК - Цифровая карта семьи. Это персональная база данных семей в РК. Она формируется на основе современных информационных систем государственных органов и позволяет оказывать господдержку в проактивном формате. То есть на основе имеющихся в ИС данных о социальном статусе и степени благосостояния семьи, гражданам направляются СМС-сообщения о полагающейся им социальной помощи и мерах поддержки.

В Социальном кодексе законодательно закреплен заочный или проактивный формат установления инвалидности.

Усилены меры поддержки семей с детьми. Введено новое понятие – "Награжденные матери". Этот статус будет присваиваться женщинам, награжденным подвесками "Күміс алқа, "Алтын алқа" или ранее получившим звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степеней. Предусматривается также дифференциация размера пособия, выплачиваемого награжденным матерям.

Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов"

Документ направлен на возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе.

Механизмы возврата распространяются на лиц, занимающих ответственные государственные должности, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также на аффилированных с ними лиц. Для применения положений закона перечисленные лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законом порога – 13 млн МРП (44 млрд 850 млн тенге, или порядка 100 млн долларов).

В структуре Генеральной прокуратуры сформировано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое проводит мониторинг. В ходе мониторинга и анализа определяют круг лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода активов, круг аффилированных с ними лиц, совокупный размер активов, признаки и обстоятельства незаконного приобретения активов, их вывода за пределы страны и иные сведения.

Если у уполномоченного органа возникнут обоснованные сомнения в законности приобретенных активов, он вносит в Комиссию по возврату активов (формируется премьер-министром из депутатов Парламента, общественных деятелей, членов правительства, первых руководителей госорганов и иных лиц) предложения о включении таких субъектов и их аффилированных лиц в соответствующий Реестр.

В случае включения Комиссией лиц в Реестр уполномоченный орган уведомляет их об этом, и с этого момента лица могут сдать декларацию об активах с подтверждением законности приобретения активов.

Если лицо не сможет подтвердить законность приобретения активов, то такие активы признаются активами необъяснимого происхождения.

Также созданы специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству.

Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы"

Правительством размер гарантированного трансферта второй год определяется по бюджетным правилам. Эти правила способствуют выполнению целеполагания по обеспечению сохранности средств Нацфонда и доведению его валютных активов до 100 млрд долларов к 2030 году.

Законом установлена цена отсечения на нефть на уровне 43,4 доллара за баррель в 2024 году, 40,2 – 41,8 доллара за баррель в 2025-2026 годах. С учетом этого размер гарантированного трансферта из Нацфонда определен со снижением с 2,2 трлн тенге в 2023 году до 2 трлн тенге ежегодно в 2024-2026 годах.

Закон "Об общественном контроле"

Целью общественного контроля является обеспечение участия казахстанцев в управлении делами государства.

Законом внедрен ряд механизмов для реализации общественного контроля, таких как создание независимых общественных советов, проведение публичных слушаний при принятии ключевых решений, доступ к информации государственного характера, а также создание структур, предоставляющих возможность обращений граждан по вопросам нарушений правил и законов.

Общественный контроль могут осуществлять граждане РК, некоммерческие организации, зарегистрированные на территории РК, за исключением религиозных объединений, иные субъекты, которым предоставлено право или полномочия на осуществление общественного контроля в соответствии с законами РК.

При этом субъекты общественного контроля имеют право посещать территории и помещения объекта по письменному согласованию с объектом, запрашивать информацию у объектов общественного контроля, использовать средства аудиовизуальной техники, а также производить видео- и фотосъемку с соблюдением требований законодательства.

Таким образом, принятый способствует укреплению доверия между властью и обществом.

Поправки по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур (вводятся в действие в апреле 2024 года)

В АППК добавляется новая глава, регламентирующая вопросы подачи петиций.

Петиция подается заявителем посредством интернет-ресурса "Электронные обращения", либо в виде письменного заявления для размещения на интернет-ресурсе.

Документом регламентирован круг вопросов, которые не могут быть предметом петиции. Вот некоторые:

которые могут повлечь за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина;

которые посягают на конституционный строй, общественный порядок, здоровье и нравственность населения;

изменения статуса РК как независимого государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики, положения о том, что президент рспублики избирается сроком на семь лет и одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более одного раза;

административно-территориального устройства и государственной границы РК;

досудебного расследования и осуществления правосудия;

высшего надзора за соблюдением законности органов прокуратуры;

статуса государственного языка;

изменения компетенции, полномочий, функций и задач государственных органов и др.

Поддержанной считается петиция, которая получила не менее:

50 тысяч голосов в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции правительства РК;

2% голосов от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции маслихатов;

1% голосов от численности населения соответствующей административно-территориальной единицы в ее поддержку по вопросам, относящимся к компетенции акиматов и т.д.;

Подробнее мы писали здесь.

Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе"

На онлайн-платформах на территории РК запрещается размещение и распространение противоправного контента.

Противоправным контентом являются: призыв, пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Казахстана, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, суицида, порнографии, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, идеи сепаратизма, мошенничества, информации, способствующей нарушению межнационального и межконфессионального согласия, а также высказывания, подвергающие сомнению государственность и территориальную целостность республики, информация, раскрывающая государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, и иная информация, запрещенная законами РК.

Собственники онлайн-платформы обязаны в течение 24-х часов после получения предписания уполномоченного органа принять меры по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.

Человек, в отношении которого была распространена ложная информация, вправе обратиться к собственнику онлайн-платформы с требованием об удалении ложной информации. В случае отказа в удалении ложной информации он вправе обратиться в суд.

К онлайн-рекламе устанавливаются следующие требования: она должна быть идентифицируема и маркирована, размещается и распространяется в соответствии с требованиями закона "О рекламе". Спонсорский контент должен содержать текстовые, графические или иные обозначения, указывающие на спонсора.

Закон "О профессиональных квалификациях"

Закон принят, чтобы создать объективную и независимую систему оценки навыков и знаний казахстанских работников.

В Казахстане создают Национальную систему квалификаций, основной целью которой является усиление взаимосвязи между рынком труда и системой подготовки кадров путем выработки стандартов, оценки и признания со стороны работодателей профессиональных квалификаций, приобретенных "в течение жизни".

Базовыми инструментами Национальной системы квалификаций являются:

национальная рамка квалификаций;

отраслевые рамки квалификаций;

профессиональные стандарты и квалификационные требования;

реестр профессий.

Закон позволит ускорить адаптацию молодежи к изменениям на рынке труда и стимулировать к освоению новых навыков и компетенций.

Важной новеллой является признание самостоятельно освоенных навыков, а также результатов неформального и информального образования. То есть граждане, обучившиеся самостоятельно, либо выпускники могут устраиваться на работу без предъявления требований к их стажу работы, в случае если они прошли признание профессиональных квалификаций.

Законом предусматривается формирование реестра профессий, по которым будет вестись признание профессиональных квалификаций.

Закон "О цифровых активах в Республике Казахстан"

Документ направлен на развитие рынка цифровых активов в Казахстане, регулирования отношений, возникающих в процессе выпуска, размещения и обращения цифровых активов, а также предусматривает особенности регулирования деятельности субъектов рынка цифровых активов.

В нем пределены понятия "обеспеченный цифровой актив", "цифровой майнинг" и "цифровой майнер", "биржа цифровых активов".

В частности, обеспеченные цифровые активы должны отвечать требованиям:

удостоверяет право на материальные, интеллектуальные услуги и активы, за исключением денег и ценных бумаг;

имеет решение о выпуске обеспеченного цифрового актива;

не является расчетной денежной единицей, законным платежным средством;

не признается финансовым инструментом или финансовым активом;

содержит данные о лице, выпустившем обеспеченный цифровой актив;

имеет подтверждение имущественных и (или) интеллектуальных прав на актив до его образования в качестве обеспеченного цифрового актива;

имеет запись в сети блокчейн о перемещении актива и (или) права на имущество.

Активы, не отвечающие этим требованиям, признают необеспеченными.

Введено требование по лицензированию деятельности цифровых майнеров.

Лицензия на осуществление деятельности по цифровому майнингу выдается по двум подвидам:

I подвид – цифровому майнеру, имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга;

II подвид – цифровому майнеру, не имеющему на праве собственности или других законных основаниях центр обработки данных цифрового майнинга и осуществляющему цифровой майнинг с использованием принадлежащего ему на праве собственности аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, размещенного в центре обработки данных цифрового майнинга.

Закон "О растительном мире"

Документ устанавливает правовые основы государственной политики в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира.

Закон регулирует защиту природного разнообразия, сохранение генофонда дикорастущих растений, в особенности редких, и их рациональное использование.

В статье 4 Закона сказано:

"Растительный мир принадлежит народу Казахстана. От имени народа Казахстана право собственности осуществляет государство. При этом осуществление права собственности государством реализуется через режим государственной собственности в интересах народа Казахстана. Растения, произрастающие на землях, находящихся в частной собственности, могут использоваться субъектами частной собственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан."

Документом предусмотрены компенсационные посадки в следующих размерах:

при вырубке зеленых насаждений по разрешению местного исполнительного органа, а также их гибели на территории, прилегающей к зданиям, сооружениям, находящимся в собственности или пользовании физических и (или) юридических лиц, - в десятикратном размере ;

; при незаконном удалении (вырубке) зеленых насаждений либо их повреждении, приведшем к их гибели, - в пятидесятикратном размере .

. в случае незаконного удаления (вырубки) зеленых насаждений, включенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, либо их повреждения, приведшего к их гибели, компенсационные посадки осуществляются в стократном размере.

Физические и (или) юридические лица, в интересах которых совершено удаление (вырубка) зеленых насаждений либо по вине которых произошли повреждение или гибель этих насаждений, обязаны обеспечить уход за компенсационными посадками:

за деревьями и кустарниками: хвойных пород - в течение трех лет, лиственных пород – в течение двух лет;

травянистыми растениями – в течение вегетационного сезона одного года.

В случае гибели компенсационной посадки до истечения срока ухода физические и (или) юридические лица обязаны произвести повторную посадку зеленых насаждений и уход за ними.

Закон "О развитии агломераций"

Закон определяет правовые и организационные условия для формирования, развития и функционирования агломераций.

Агломерация - локальная система, состоящая из столицы или города республиканского значения, или города областного значения и расположенных вокруг них населенных пунктов, соответствующих критериям, определенным настоящим Законом.

Критериями отнесения населенных пунктов к агломерации являются:

наличие повседневных трудовых, производственных, социально-культурных и иных связей с центром агломерации;

тенденция к территориальному слиянию с центром агломерации.

Позже правительство утвердило перечень агломераций, в который вошли:

агломерации первого уровня (Алматинская, Астанинская, Шымкентская)

агломерации второго уровня (Актюбинская, Карагандинская).

Конституционный закон "О признании утратившим силу Конституционного закона РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы"

Согласно этому закону, Назарбаев имел пожизненное право обращаться к народу Казахстана, госорганам и должностным лицам с инициативами. Его также нельзя было содержать под стражей, обыскивать и допрашивать. Помимо этого, закон гарантировал неприкосновенность имущества, принадлежащего ему и членам семьи, которые живут с ним.

Напомним, в 2022 году на республиканском референдуме из Конституции были исключены положения, определяющие статус и полномочия Первого Президента. А затем группа депутатов обратилась в Конституционный суд с просьбой дать официальное толкование подлежит ли признанию утратившим силу Конституционный закон "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" в связи с исключением норм, регулирующих статус и полномочия первого президента Казахстана. Конституционный суд постановил признать закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" утратившим силу.

В январе 2023 года на совместном заседании Палат Парламента депутаты признали закон утратившим силу. Теперь на Назарбаева распространяются общие гарантии, установленные Конституцией и Конституционным законом "О Президенте" в отношении всех казахстанских экс-президентов.