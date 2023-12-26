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Аида Балаева об инициативах президента: Принят ряд важных и необходимых законов

Аида Балаева об инициативах президента: Принят ряд важных и необходимых законов Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
2023 год стал исторической вехой масштабных реформ, инициированных главой государства. Инициативы президента в сфере культуры и идеологии стали определяющими практическими принципами Концепции "Справедливый Казахстан".

Об этом в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций заявила министр культуры и информации Аида Балаева.

Глава ведомства отметила, что это стало возможным благодаря реформам Касым-Жомарта Токаева.

"Инициативы президента, озвученные на различных международных и республиканских мероприятиях, на втором заседании Национального курултая и в очередном Послании главы государства, придали новый импульс нашей отрасли. Принят ряд важных и необходимых законов, нормативных актов, непосредственно влияющих на сложившуюся духовную, информационную ситуацию. В целях поощрения интеллектуальной, творческой, светской среды общества предприняты конкретные шаги и оказана большая поддержка со стороны президента".Аида Балаева

По ее словам, для системного и эффективного решения всех вопросов в этом направлении в сентябре текущего года главой государства было принято политическое решение о реорганизации Министерства культуры и информации.

"В целом, деятельность Министерства охватывает важные для государства и общества такие сферы как культура, гражданское общество, межэтнические отношения, религия и молодежная политика", - подчеркнула Аида Балаева.

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