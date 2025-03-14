Как развивается идея президента Касым-Жомарта Токаева "Закон и порядок"

Идея "Закон и порядок" начала развиваться в контексте необходимости укрепления справедливости в обществе. Эта концепция стала основой для формирования новой идеологии государственного строительства, направленной на создание справедливого и безопасного общества, сообщает Zakon.kz.

Начало концепции "Закон и порядок"

Идея "Закон и порядок" была озвучена президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в числе первых инициатив глобальной политической реформы. В частности, 20 декабря 2019 года на заседании Национального совета общественного доверия он предложил пакет изменений, направленных на укрепление законности и порядка в стране.

16 марта 2022 года в своем Послании народу Казахстана Токаев объявил о начале ряда политических реформ, направленных на усиление роли парламента, переход к смешанной избирательной системе, упрощение процедуры регистрации политических партий и повышение конкурентоспособности СМИ. Эти изменения были направлены на укрепление законности и порядка в стране.

5 июня 2022 года был проведен республиканский референдум, на котором 77,18% проголосовавших поддержали предлагаемые изменения в Конституцию, направленные на укрепление законности и порядка в стране.

На сессии Ассамблеи народа Казахстана в апреле 2023 года Токаев отметил, что "свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого". Это утверждение стало основополагающим для формирования общественного запроса на правопорядок.

6 ноября 2022 года Токаев подписал законы, усиливающие защиту прав человека, включая внедрение Конституционного суда, закрепление статуса и полномочий Уполномоченного по правам человека и реформирование системы выборов. Эти меры направлены на укрепление законности и порядка в стране.

Наконец, в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года, озаглавленном "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", президент РК подчеркнул важность закона и порядка как основы для построения справедливого и стабильного общества.

Эволюция идеи: от лозунга к реальной политике

За последние годы концепция "Закон и порядок" прошла несколько ключевых этапов развития:

Реформа правоохранительных органов включает в себя:

Усиление ответственности за коррупцию среди чиновников.

Введение новых методов работы полиции, направленных на защиту прав граждан.

Открытие сервисных центров полиции, где граждане могут получить услуги без бюрократических проволочек.

Внедрение системы цифрового мониторинга правоохранительных органов для снижения коррупции.

Президент Касым-Жомарт Токаев, комментируя эти изменения, отметил, что власть в стране должна быть консолидированной.

"Особое внимание должно быть уделено тщательному отбору кандидатов на высокие государственные должности, включая руководителей силовых органов. Они должны быть преданы Родине, Республике Казахстан". Касым-Жомарт Токаев

Судебная реформа осуществляется по следующим направлениям:

Повышение независимости судей.

Ужесточение наказания за судебные ошибки.

Развитие института медиации для снижения нагрузки на суды.

Внедрение электронного судопроизводства, сокращающее сроки рассмотрения дел.

"Самая высокая степень демократии – это торжество закона. К этой цели пролегает тернистый путь". Касым-Жомарт Токаев

Гражданский контроль в Казахстане предполагает:

Расширение полномочий общественных советов.

Введение системы общественного контроля за деятельностью государственных органов.

Улучшение работы онлайн-платформ для подачи жалоб и обращений.

По поводу участия общества в государственном управлении глава государства отметил:

"Вновь повторю: в обществе должны строго соблюдаться Закон и Порядок. Только тогда мы сможем говорить о развитии и прогрессе страны. Это аксиома". Касым-Жомарт Токаев

"Закон и порядок" как основа справедливости

Государственный советник РК Ерлан Карин подчеркивает: концепт "Закон и порядок" определяет выбор методов и средств установления справедливости, то есть отвечает на вопрос "Каким образом устанавливается Справедливость?".

"Неукоснительное соблюдение законности, равенство всех перед законом и, самое главное, неотвратимость наказания – это обязательные условия для утверждения справедливости в обществе. Практическая реализация здесь очень важна. Особенно это касается громких кейсов противодействия семейно-бытовому насилию, борьбы с коррупцией". Ерлан Карин

Неизбежность наказания за преступления – это не только демонстрация принципа справедливого правосудия, но и показатель общественного доверия к судебной системе и государству в целом, полагает государственный советник. При этом он отмечает, что обеспечение законности и правопорядка – задача не только государства: необходимо, чтобы и сами граждане последовательно участвовали в укоренении в обществе принципа "Закон и порядок".

Конкретные примеры реализации

Важнейшим шагом в реализации концепции стала работа Агентства РК по противодействию коррупции, которое раскрыло десятки крупных схем, включая преступления высокопоставленных чиновников. При этом Казахстан активно возвращает незаконно приобретенные активы государству.

"С 2022 года фактически возвращено более 2 трлн тенге (4,1 млрд долларов), которые расходуются на строительство школ, важных объектов инфраструктуры и выполнение других социальных задач. Разве это не справедливость?" Касым-Жомарт Токаев

Важным показателем эффективности проводимых реформ является снижение уровня преступности в стране. Согласно данным официального ресурса Генеральной прокуратуры РК, "число уголовных правонарушений продолжает снижаться (со 140 до 132 тыс.; -5,3%)". Это свидетельствует о результативности системной работы по противодействию мошенничествам, наркопреступности и другим опасным явлениям.

"Отмечается укрепление гарантий прав участников уголовного процесса, что проявляется в предотвращении необоснованного вовлечения в уголовную орбиту 4 132 граждан. Данные факты демонстрируют стремление казахстанских властей не только к обеспечению законности и порядка, но и к защите прав каждого гражданина". Из доклада Генпрокуратуры РК 24 января 2025 года

Одним из знаковых примеров реализации принципа "Закон и порядок" стало дело Куандыка Бишимбаева. Бывший министр национальной экономики был арестован 9 ноября 2023 года по подозрению в убийстве своей жены. Судебный процесс, транслировавшийся в прямом эфире, привлек внимание сотен тысяч зрителей. В итоге 13 мая 2024 года Бишимбаев был приговорен к 24 годам лишения свободы. Этот случай продемонстрировал приверженность казахстанских властей принципу неотвратимости наказания.

Международная оценка борьбы с коррупцией в Казахстане

Важным индикатором оценки усилий Казахстана в борьбе с коррупцией является ежегодный Индекс восприятия коррупции (ИВК), публикуемый Transparency International. 11 февраля 2025 года организация представила результаты за 2024 год, оценив уровень коррупции в государственном секторе 180 стран.

Согласно отчету, Казахстан набрал 40 баллов из 100 возможных, заняв 88-е место. Это на 2 балла больше, чем в предыдущем году, что свидетельствует о положительной динамике. А в 2018 году Казахстан набрал 31 балл из 100 в Индексе восприятия коррупции Transparency International, заняв 124-е место среди 180 стран. Для сравнения, результаты соседних стран на 2025 год:

Узбекистан – 32 балла (121-е место),

Кыргызстан – 25 баллов (146-е место),

Россия – 22 балла (164-е место),

Туркменистан – 17 баллов (165-е место).

Роль Генеральной прокуратуры в обеспечении принципов "Закон и порядок"

Одним из важных аспектов концепции "Закон и порядок" является обеспечение прав и свобод граждан. В 2024 году Генеральной прокуратурой защищены права 3,5 млн человек, среди которых 123 тыс. работников и 1,9 млн подростков. Взыскано 4,6 млрд тенге долгов по алиментам в пользу 23 тыс. детей. В рамках сопровождения крупных инвестпроектов 565 инвесторов получили правовую защиту, их вклад в экономику страны составил 10 трлн тенге.

Социологические исследования и реакция общества

Недавнее социологическое исследование, проведенное Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ), показало, что принципы "Закон и порядок" приобретают все большую значимость в системе ценностей общества. Согласно данным исследования:

Более 70% опрошенных считают, что борьба с коррупцией является одной из ключевых задач государства.

65% граждан поддерживают реформы правоохранительных органов, но отмечают необходимость дальнейших улучшений.

Около 80% респондентов уверены, что честная и прозрачная судебная система является основой стабильности в стране.

83,5% респондентов поддерживают принцип "Закон и порядок", что подтверждает его актуальность и востребованность в обществе.

Какие страны в мире используют идею "Закон и порядок"?

Принцип "Закон и порядок" использовался и используется в политике различных стран, хотя его реализация и акценты могут существенно различаться.

Соединенные Штаты Америки. Концепция "Закон и порядок" была особенно популярна в конце 1960-х годов, когда она использовалась как политический лозунг для ужесточения правоприменения и снижения преступности.

Скандинавские страны. Эти государства успешно сочетают государственный контроль экономики с свободной конкуренцией, опираясь на потребности народа и поддерживая высокий уровень доверия к власти.

Китайская Народная Республика. В стране принцип "Закон и порядок" основан на верховенстве общественных ценностей над личными, с акцентом на социалистические общественные ценности и правовое строительство.

Швейцария, ОАЭ и Сингапур. Эти страны демонстрируют эффективность обеспечения порядка и экономического процветания, что рассматривается как пример успешной реализации принципа "Закон и порядок".

И вот уже несколько лет этой концепции придерживается Казахстан. Президент Касым-Жомарт Токаев активно продвигает идею "Закон и порядок" как основной принцип государственного строительства, подчеркивая важность уважения к правовым нормам для построения справедливого и успешного государства.