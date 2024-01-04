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Законодательство РК

Мейрлан Раханов возглавил Комитет информации

Мейрлан Раханов возглавил Комитет информации Фото: primeminister.kz
Назначен новый председатель Комитета информации Министерства культуры и информации Казахстана. Им стал Мейрлан Раханов, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 января 2024 года рассказали в пресс-службе правительства.

"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Раханов Мейрлан Акылбекович назначен председателем Комитета информации", – говорится в сообщении.

Мейрлан Раханов родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата Караганды. В 2012 году работал ведущим специалистом Налогового управления Карагандинской области. С 2012 по 2013 год работал главным специалистом Управления внутренней политики акимата Карагандинской области.

С 2013 по 2016 год – эксперт, главный эксперт Управления печатных СМИ Комитета информации. С 2016 по 2021 год – эксперт, консультант, инспектор пресс-службы президента РК.

С июля 2021 года по декабрь 2023 года был заведующим сектором пресс-службы президента РК.

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Министерство культуры и информации Правительство РК Казахстан
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