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События

Мейрлан Раханов освобожден от должности главы Комитета информации МКИ

Мейрлан Раханов, председатель Комитета информации МКИ РК, освобождение, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 19:19 Фото: primeminister.kz
Мейрлан Раханов, который с января 2024 года возглавлял Комитет информации Министерства культуры и информации (МКИ) Казахстана, освобожден от должности, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе правительства РК.

"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Раханов Мейрлан Акылбекович освобожден от должности председателя Комитета информации", – говорится в сообщении, опубликованном 1 августа 2025 года на сайте primeminister.kz.

Мейрлан Раханов родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата Караганды. В 2012 году работал ведущим специалистом Налогового управления Карагандинской области. С 2012 по 2013 год работал главным специалистом Управления внутренней политики акимата Карагандинской области. С 2013 по 2016 год – эксперт, главный эксперт Управления печатных СМИ Комитета информации. С 2016 по 2021 год – эксперт, консультант, инспектор пресс-службы президента РК. С июля 2021 года по декабрь 2023 года был заведующим сектором пресс-службы президента РК.

В январе 2024 года Мейрлан Раханов возглавил Комитет информации МКИ РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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