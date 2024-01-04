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Законодательство РК

Анвара Сабирова освободили от должности секретаря Высшего судебного совета РК

Анвара Сабирова освободили от должности секретаря Высшего судебного совета РК Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Анвара Сабирова от должности секретаря Высшего судебного совета РК – руководителя аппарата, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ, подписанный президентом Казахстана, опубликовали на сайте Акорды 4 января 2024 года.

"Распоряжением главы государства Сабиров Анвар Жоламанович освобожден от должности секретаря Высшего Судебного Совета Республики Казахстан – руководителя аппарата", – говорится в документе.

Анвар Сабиров родился 3 октября 1980 года. Окончил в 2002 году Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал с Института законодательства РК, в котором проработал с 2002 по апрель 2003 года. Также был ведущим специалистом Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции РК (04.2003-01.2004); ведущим специалистом Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК (01.2004-03.2004); старшим, главным экспертом, главным консультантом, заведующим сектором аппарата Верховного суда РК (03.2004-10.2009); инспектором, заведующим сектором Государственно-правового отдела Администрации президента РК (10.2009-12.2015).

Должность секретаря Высшего судебного совета РК – руководителя аппарата Высшего судебного совета занимал с декабря 2015 года.

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