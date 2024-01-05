Токаев оценил итоги работы Мажилиса в 2023 году

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января 2024 года принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.

Глава государства был проинформирован о законотворческой деятельности Мажилиса.

Акорда опубликовала основное из доклада Ерлана Кошанова:

с начала сессии принято и направлено в Сенат 35 законов. Среди них документы, регулирующие реализацию программы "Нацфонд – детям", а также вопросы недропользования, ведения бизнеса, наставничества и безопасности детей, обеспечения специальной выплаты работникам с вредными условиями труда;

в настоящее время на рассмотрении депутатов находятся 69 законопроектов, из которых почти треть инициирована мажилисменами;

ведется работа над Бюджетным кодексом, законопроектами по снижению закредитованности населения, жилищной политике, государственным закупкам, науке и технологической политике, защите прав потребителей, теплоэнергетике, масс-медиа, противодействию торговле людьми и другими;

Мажилисом проведены парламентские слушания по повышению финансовой грамотности населения, правительственные часы по состоянию системы медицинского страхования, противодействию наркопреступности, развитию торговой политики;

депутаты с начала года выехали в регионы для встреч с избирателями и осуществления контроля за исполнением поручений главы государства по улучшению жизни людей.

Также отмечено, что Токаев положительно оценил итоги работы Мажилиса в 2023 году. По его словам, принятые законы оказывают прямое влияние на повышение качества жизни граждан.

"Президент также подчеркнул необходимость принятия законов, нацеленных на реализацию основных мер курса на социально-экономические преобразования в стране", – сказано в заключении.

Кошанов подвел итоги работы депутатов за 2023 год на заключительном пленарном заседании Мажилиса 27 декабря. Он отметил, что 2024 год депутаты начнут с поездок в регионы для встреч с избирателями.