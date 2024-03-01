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Кошанов отчитался Токаеву о работе Мажилиса

Кошанов отчитался Токаеву о работе Мажилиса, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 16:02 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 марта 2024 года принял председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Кошанов проинформировал о текущей законотворческой деятельности:

  • все поставленные главой государства задачи по законодательному обеспечению запланированных преобразований выполняются на должном уровне и своевременно;
  • так, только за два последних месяца Мажилис принял и направил для рассмотрения в Сенат 18 законов. Это поправки по противодействию семейно-бытовому насилию, по вопросам цифровизации, науки, ведения бизнеса, страхования ответственности медицинских работников, трансфертного ценообразования, миграции населения;
  • в настоящее время во исполнение поручения президента депутатами ведется работа сразу над тремя кодексами – Бюджетным, Водным, Строительным, а также целым рядом важнейших законопроектов. Каждая предлагаемая новелла широко обсуждается с экспертами и общественностью, все мероприятия палаты открыты для СМИ и заинтересованных НПО.

Также спикер Мажилиса сообщил о работе партии Amanat:

  • особый акцент был сделан на партийных проектах "Ауыл аманаты", "Жер аманаты", "Қарызсыз қоғам", разработанных в рамках осуществления реализации инициатив президента, направленных на повышение благосостояния граждан. Все проекты ориентированы на решение конкретных проблем населения и получили высокую поддержку со стороны общества;
  • в рамках проекта "Жер аманаты" государству за два года возвращено более 10 млн гектаров земли;
  • за январь-февраль по проекту "Қарызсыз қоғам" финансовой грамотности обучено 15 тыс. человек. До конца 2024 года планируется обучить 750 тыс. граждан.

Вместе с тем Ерлан Кошанов представил информацию о деятельности законодателей по линии парламентской дипломатии.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев впервые принял Олжаса Бектенова в качестве премьер-министра. В частности, глава правительства отчитался о текущей социально-экономической ситуации и планах по обеспечению роста экономики страны.

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