Токаев назначил замначальника Службы государственной охраны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация опубликована 10 января 2024 года на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Жакипов Шынгыс Лесович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Еще одним распоряжением Балтабеков Ансаган Скендерович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстана.

9 января 2024 года Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил РК. Им стал Айдос Мырзахметов.