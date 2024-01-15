Русланбека Бекжигитова освободили от должности

Русланбек Бекжигитов освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Бекжигитов Русланбек Кенесбекович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды 15 января 2024 года.

Русланбек Бекжигитов родился 13 января в 1971 году. Окончил Военную школу им. Бауыржана Момышулы в 1989 году, Военную инженерно-космическую академию им. Можайского А. Ф. – в 1994-м, Академию юриспруденции – Высшая школа права "Әділет" – в 2002-м.

Трудовую деятельность начал в Службе на различных должностях в воинских частях Военно-воздушных сил и в центральном аппарате Министерства обороны РК (1994-1999). Работал ответственным работником в структурных подразделениях канцелярии премьер-министра РК, курировавших вопросы обороны и правопорядка (1999-2002), был сотрудником аппарата Совета безопасности РК (с 2002-06.2015), заведующим Отделом общих вопросов безопасности Совета безопасности РК (06.2015-03.2021).

Должность заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК занимал с 25 мая 2022 года.

Материал по теме Назначен новый заведующий Отделом военной безопасности и обороны Совбеза РК

Ранее Касым-Жомарт Токаев назначил нового первого заместителя министра обороны РК – начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК. Кто им стал, можете узнать здесь.