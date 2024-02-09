Токаев назначил нового заместителя министра обороны
Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.
"Распоряжением главы государства Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", – сказано в официальном сообщении.
Шайх-Хасан Жазыкбаев в разные годы занимал ответственные должности по боевой и миротворческой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, начальником штаба – первым заместителем командующего войсками РгК "Запад".
В 1999 году окончил Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище с отличием, в 2013 году Национальный университет обороны, в 2019 году – военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Участвовал в миротворческой операции в составе инженерно-саперного отряда в Ираке. Награжден орденом "Айбын" II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.
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