Майра Мелдебекова лишилась должности первого вице-министра просвещения РК
Об этом стало известно из заявления пресс-службы главы правительства.
Мелдебекова родилась в 1971 году в Кызылординской области. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата.
С 1993 по 2005 год работала учителем математики и информатики в средних школах Шымкента, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.
С 2005 по 2018 год работала на руководящих должностях в системе Министерства образования и науки.
С 2018 по 2020 год – руководитель Управления образования Кызылординской области.
С 2020 по 2021 год – председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки.
С 2021 по 2022 год – заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства образования и науки.
С 2022 по 2025 год – заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения.
В мае 2025 года была назначена на должность первого вице-министра просвещения.
Ранее был назначен вице-министр промышленности и строительства РК. Им стал Дархан Мырзабаев.