Майра Мелдебекова лишилась должности первого вице-министра просвещения РК

Сегодня, 15 июля 2026 года, постановлением правительства Майра Мелдебекова освобождена от должности первого вице-министра просвещения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы главы правительства.

Мелдебекова родилась в 1971 году в Кызылординской области. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая, Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата.

С 1993 по 2005 год работала учителем математики и информатики в средних школах Шымкента, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей.

С 2005 по 2018 год работала на руководящих должностях в системе Министерства образования и науки.

С 2018 по 2020 год – руководитель Управления образования Кызылординской области.

С 2020 по 2021 год – председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки.

С 2021 по 2022 год – заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства образования и науки.

С 2022 по 2025 год – заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения.

В мае 2025 года была назначена на должность первого вице-министра просвещения.

Ранее был назначен вице-министр промышленности и строительства РК. Им стал Дархан Мырзабаев.