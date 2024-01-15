Айдар Есенбеков возглавил Управление общественного развития Алматы

Назначен руководитель Управления общественного развития Алматы. Им стал Айдар Есенбеков, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении акимата за 15 января 2024 года, распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя Управления общественного развития города назначен Айдар Есенбеков.

Айдар Есенбеков родился 8 августа 1979 года. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, магистр социологии.

Трудовую деятельность начал в 2003 году преподавателем в Южно-Казахстанском государственном университете им. М Ауэзова. В 2004-2006 годы – преподаватель в КазНУ им. аль-Фараби.

С 2006 года работает в структуре государственных органов. В 2006 году работал главным специалистом территориального отдела по Жетысускому району Управления внутренней политики города Алматы. Занимал должности начальника отдела Управления внутренней политики по Ауэзовскому району города Алматы.

В 2010-2012 годы возглавлял отдел по работе с межэтническими отношениями и политическими партиями, по работе с неправительственными организациями и религиозными объединениями.

В 2012-2016 годы – заместитель руководителя Управления внутренней политики города Алматы. В 2016-2019 годы – руководитель Управления по делам религий города Алматы.

С 2019 года и до момента назначения занимал должность заместителя руководителя Управления общественного развития Алматы.

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