Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Айдар Есенбеков возглавил Управление общественного развития Алматы

Айдар Есенбеков возглавил Управление общественного развития Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Назначен руководитель Управления общественного развития Алматы. Им стал Айдар Есенбеков, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении акимата за 15 января 2024 года, распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя Управления общественного развития города назначен Айдар Есенбеков.

Айдар Есенбеков родился 8 августа 1979 года. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, магистр социологии.

Трудовую деятельность начал в 2003 году преподавателем в Южно-Казахстанском государственном университете им. М Ауэзова. В 2004-2006 годы – преподаватель в КазНУ им. аль-Фараби.

С 2006 года работает в структуре государственных органов. В 2006 году работал главным специалистом территориального отдела по Жетысускому району Управления внутренней политики города Алматы. Занимал должности начальника отдела Управления внутренней политики по Ауэзовскому району города Алматы.

В 2010-2012 годы возглавлял отдел по работе с межэтническими отношениями и политическими партиями, по работе с неправительственными организациями и религиозными объединениями.

В 2012-2016 годы – заместитель руководителя Управления внутренней политики города Алматы. В 2016-2019 годы – руководитель Управления по делам религий города Алматы.

С 2019 года и до момента назначения занимал должность заместителя руководителя Управления общественного развития Алматы.

Ранее стало известно, что постановлением правительства Казахстана Айбат Ильясов освобожден от должности вице-министра просвещения.

Читайте также

Айбат Ильясов освобожден от должности вице-министра просвещения
Айбат Ильясов освобожден от должности вице-министра просвещения
Токаев назначил первого замминистра обороны
Токаев назначил первого заместителя министра обороны
президент РК
Токаев поздравил Короля Дании Фредерика X
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ставки на спорт
"Реал" – "Барселона": смотреть онлайн, прямая трансляция Суперкубка Испании
комментарий акимата
Почему разошелся шов на мосту в Алматы, объяснили в акимате
перевод школьников на дистанционку
Столичные школьники вновь будут учиться дистанционно
закрытые дороги
42 дороги закрыли в Казахстане из-за непогоды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: