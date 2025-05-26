Токаев принял нового акима Алматы
В пресс-службе Акорды рассказали подробности встречи.
Так, президент Казахстана был проинформирован о приоритетных направлениях предстоящей работы, включая планы по социально-экономическому развитию, совершенствованию городской среды и повышению качества жизни населения Алматы.
Кроме того, глава государства поставил ряд ключевых задач по развитию мегаполиса, включая обеспечение устойчивого экономического роста, диверсификацию структуры экономики, комплексную модернизацию городской инфраструктуры, а также улучшение состояния дорожно-транспортной сети и решение экологических проблем.
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24 мая 2025 года Токаев подписал указ об освобождении Ерболата Досаева от должности акима Алматы. Он занимал этот пост с 31 января 2022 года.
Стоит отметить, что Сатыбалды уже обозначил приоритеты в своей работе.