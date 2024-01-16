Вопросы обеспечения стабильного газоснабжения обсудили в правительстве

Вопросы газоснабжения промышленных предприятий и населения обсудили в правительстве Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Энергетического совета с участием руководителей центральных госорганов, компаний "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", KEGOC и других организаций", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Отмечается, что также были обсуждены вопросы обеспечения стабильного газоснабжения промышленных предприятий и населения республики, операционной деятельности компании QazaqGaz, а также транспортировки нефти по магистральным трубопроводам на внутренний рынок.

По итогам заседания премьер-министр дал госорганам ряд соответствующих поручений.

Ранее сообщалось, что около 200 домов в селе Уилского района Актюбинской области среди зимы остались без тепла из-за пожара на газопроводе возле Каратала в сельском округе Берсиева