Курс на Европу: зачем Токаев полетел в Италию и о чем там удалось договориться

С 17 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Италии. Глава государства уже встретился с президентом, премьер-министром Италии и бизнес-сообществом.

Однако уже сегодня ожидается еще одна важная встреча в Ватикане с Папой Римским Франциском. Корреспондент Zakon.kz порассуждал с политологом о том, зачем президент Касым-Жомарт Токаев отправился в Италию и о чем же там удалось договориться.

Стоит отметить, что это первый зарубежный визит главы государства в этом году и первый официальный визит в Италию в статусе президента Казахстана, что уже имеет большое значение.

17 января в аэропорту Рима Касым-Жомарт Токаева встретил министр обороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. По традиции и протоколу у трапа самолета выстроили роту Почетного караула.

Фото: akorda.kz

Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Италию достаточно насыщенная. Официальный визит главы государства начался со встречи с президентом Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце 18 января.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

На встрече с Серджо Маттареллой Касым-Жомарт Токаев заявил, что Италия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европе. К слову, объем взаимной торговли между странами уже превысил 14,5 миллиарда долларов.



"Мы рассчитываем, что в обозримом будущем товарооборот между нашими странами достигнет 20 миллиардов долларов. Италия является одним из главных инвесторов в экономику Казахстана. На нашем рынке работают около 300 итальянских компаний, включая Eni, которая является флагманской компанией. Мы очень высоко оцениваем результаты наших двусторонних отношений. Мы намерены и далее создавать для их работы благоприятные условия", – сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

В то же время он подчеркнул, что необходимо придать дополнительный импульс развитию сотрудничества не только в экономической сфере, но и во многих других областях, таких как культура и туризм.



А затем передал итальянскому коллеге приглашение посетить с ответным визитом Казахстан, которое Серджо Маттарелла с благодарностью принял.

После Квиринальского дворца глава государства встретился во дворец "Киджи" с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Фото: akorda.kz

"Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста", – заявил президент на встрече.

Джорджа Мелони также отметила высокий уровень казахско-итальянских отношений и подтвердила приверженность Италии развивать контакты с Казахстаном.

Фото: akorda.kz

В частности, в совместном заявлении стороны заявили о важности расширения сотрудничества в сфере высшего образования между ведущими казахстанскими и итальянскими университетами, специализирующимися в области науки и технологий.



После двусторонних встреч глава государства выступил на круглом столе "Казахстан – Италия", где рассказал итальянским бизнесменам об инвестиционных возможностях страны. Он отметил, что несмотря на геополитическую ситуацию в мире, Казахстан уверенно сохраняет свою позицию как крупнейшая и одна из самых быстрорастущих экономик в Центрально-Азиатском регионе.

Фото: akorda.kz

Там же сделал неожиданное и важное заявление.



"Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Политолог, директор "Института прикладных этнополитических исследований" Талгат Калиев поделился с нашим корреспондентом мнением о том, что могло это значить.



"В первую очередь это было сделано для привлечения европейских инвестиций. Нам действительно необходима прозрачность экономики, предсказуемость экономических процессов, снижение уровня коррупции. Потому что европейский капитал чрезвычайно боится любого рода токсичности. Тот факт, что Касым-Жомарт Токаев заявил об этом перед бизнесменами Европейского союза говорит о том, что мы действительно последовательно стоим на пути повышения прозрачности экономики, расширения конкуренции и демонополизации", – объяснил Талгат Калиев.

По его словам, встречаясь с зарубежными бизнесменами, президент выступает гарантом благополучия страны, в которую он приглашает потенциальных инвесторов. А для этого необходимо минимизировать коррупцию и обеспечить предсказуемый инвестиционный климат.

"Италия является четвертой экономикой Евросоюза и восьмой экономикой мира. Плюс ко всему это одна из экономически активных стран, итальянцы экспортируют около 97% своей продукции и около 80% импортируют. Сейчас в Италии самые дорогие бренды автомобилей, одежды. Это центр мировой моды и центр креатива. Поэтому нам безусловно есть чему поучиться у итальянцев", – заявил политолог Талгат Калиев.

Фото: akorda.kz

Он подчеркнул, что между странами уже подписано порядка 60 различных меморандумов, в том числе в аграрном секторе, туризме, бизнесе, креативной экономики. А креативная экономика – это тоже одна из сильных сторон Италии.



"Потенциал для развития есть и обозначенный в 20 миллиардов долларов товарооборот это далеко не предел, у нас есть потенциал к еще большему сотрудничеству", – добавил директор "Института прикладных этнополитических исследований".

И этому служит новое соглашение о совместном строительстве гибридной электростанции в Жанаозене и запуск прямых рейсов между Астаной и Миланом и Астаной и Римом.

Фото: akorda.kz

"В связи с тем, что большая часть западных компаний были вынуждены покинуть российский рынок, сейчас Европе нужны новые точки входа на те же самые рынки постсоветского пространства. С этой точки зрения Казахстан безусловно перспективен для релокации итальянских компаний. У нас гигантский потенциал развития аграрного сектора, а продовольствие относится к числу приоритетных товаров, которые будут востребованы в ближайшие десятилетия. Безусловно интерес вызывает Транскаспийский транспортный коридор, развитие которого критически важно для Европы. Я думаю, что во всех этих сферах будет наращиваться сотрудничество, что однозначно будет выгодным для Казахстана", – считает Талгат Калиев.

Поделился своим мнением политолог и о том, что сегодня будут обсуждать Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский в Ватикане.

"Ватикан является одним из авторитетнейших и влиятельных международных субъектов мировой политики. Поэтому обсуждение может коснуться самых разных вещей – от глобальной политики до локальных вопросов, как обсуждение самочувствия казахстанских католиков", – предположил он.

По славам Талгата Калиева, контакты с Ватиканом важны для международного престижа, репутации Казахстана и влияния на мировой арене. Тем более, что Папа Римский уже посещал с визитом Казахстан в 2022 году.

Фото: akorda.kz

Подытоживая, нужно отметить, что этот визит Касым-Жомарта Токаева однозначно послужит дальнейшим сближением Казахстана с Европой. За последние два года Италия уже третья европейская страна, с которой мы подписываем различного рода соглашения. К слову, что не может говорить о настроении на сближение с Евросоюзом.

