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Планируется открытие авиасообщений между Астаной и Римом, а также Астаной и Миланом

авиарейсы Фото: Акорда
Глава государства принял президента авиакомпании Neos Лупо Раттацци. В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, наличие прямого авиасообщения между странами придаст импульс развитию торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей и туризма. Он отметил высокую востребованность авиарейса Алматы – Милан, с момента запуска которого было перевезено около 70 тыс. пассажиров.

В свою очередь глава авиакомпании Лупо Раттацци поделился планами по расширению географии полетов в регионе. В частности, планируется увеличение количества рейсов по маршруту Алматы – Милан, открытие авиасообщения между Астаной и Римом, а также Астаной и Миланом.

Президент выразил уверенность, что сотрудничество с Neos положительно повлияет на развитие гражданской авиации и транспортно-логистической отрасли Казахстана.

Компания NEOS была создана в 2001 году как совместное предприятие двух туристических фирм – итальянской Alpitour S.p.A. и немецкой TUI Group. Являясь одной из крупнейших частных итальянских авиакомпаний, NEOS выполняет рейсы по более чем 70 направлениям. Оборот компании в 2022 году составил 640 млн долларов США.

Ранее итальянские фирмы в сферах биотехнологий, фармацевтики пригласили локализовать производство в РК.

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