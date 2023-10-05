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Токаев переговорил с эмиром Катара

Токаев переговорил с эмиром Катара Фото: пресс-служба Акорды
Главы двух государств провели телефонные переговоры, в которых обсудили партнерство и расширение казахско-катарского сотрудничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и шейха Тамим ибн Хамад Аль Тани состоялись вечером в четверг, 5 октября. Стороны отметили, что отношения двух стран "развиваются в духе истинной дружбы и взаимного сотрудничества".

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что Катар является одним из стратегических партнеров Казахстана в арабском мире. По мнению Президента, недавний визит и участие Эмира Катара в Международном форуме Астана придали мощный импульс казахско-катарскому сотрудничеству", – сообщает Акорда.

Стороны обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества на основе ранее подписанных соглашений, а также обозначили направления для расширения дальнейшего партнерства.

Ранеев, выступая 5 октября 2023 года на Республиканском съезде педагогов, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанским родителям.

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