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События

Соболезнования в связи со смертью Папы Римского выразил Токаев

Папа Римский Франциск, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 21:30 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, сообщает Zakon.kz.

Соболезнования президент Казахстана опубликовал на своей странице в соцсети X 21 апреля 2025 года. 

Как отметил президент, понтифик был выдающимся духовным лидером, который прилагал неустанные усилия для продвижения благородных идеалов гуманизма, справедливости и сострадания.


"Я с теплотой вспоминаю встречи с Папой и его исторический апостольский визит в Казахстан в 2022 году, который стал символом толерантности и взаимопонимания. Папа Франциск навсегда останется в наших сердцах как великий пастырь мира и последовательный сторонник межконфессионального диалога и гармонии", – написал глава государства.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 21:30
Кто может стать новым Папой Римским

Папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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