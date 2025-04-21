Соболезнования в связи со смертью Папы Римского выразил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска, сообщает Zakon.kz.

Соболезнования президент Казахстана опубликовал на своей странице в соцсети X 21 апреля 2025 года.

Как отметил президент, понтифик был выдающимся духовным лидером, который прилагал неустанные усилия для продвижения благородных идеалов гуманизма, справедливости и сострадания.





"Я с теплотой вспоминаю встречи с Папой и его исторический апостольский визит в Казахстан в 2022 году, который стал символом толерантности и взаимопонимания. Папа Франциск навсегда останется в наших сердцах как великий пастырь мира и последовательный сторонник межконфессионального диалога и гармонии", – написал глава государства.

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