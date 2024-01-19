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За что Папа Римский поблагодарил Токаева

За что Папа Римский поблагодарил Токаева Фото: akorda.kz
19 января 2024 года в Ватикане состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском. По данным Акорды, Токаев по приглашению Папы Римского совершил свой первый официальный визит в Святой Престол, сообщает Zakon.kz.

В начале аудиенции лидер Казахстана выразил признательность Верховному Понтифику Католической церкви за его неустанные и самоотверженные усилия во имя развития человечества во всем мире.

"Ваши молитвы о достижении мира вселили веру и новую надежду в сердца и умы не только тысяч католиков, но и многих наших соотечественников, исповедующих другие религии. Сегодня полиэтнический и поликонфессиональный Казахстан, исторически расположенный на перекрестке цивилизаций, стал родным домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии".Касым-Жомарт Токаев

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, последователи всех вероучений вносят большой вклад в построение Справедливого Казахстана.

"Нам удалось сформировать собственную модель мира и национального диалога, основанную на принципе "единство в многообразии". В нашей стране люди разных религий могут совершать молитвы в своих храмах. Защита права на свободу вероисповедания – неотъемлемая часть моего политического курса", – подчеркнул лидер Казахстана.

Напомнив о традиционном послании Папы Франциска "Граду и миру", Касым-Жомарт Токаев выразил полную солидарность с его словами о том, что "Мир – это прежде всего дар Божий … Но это также и большая ответственность, лежащая на всех нас".

"Полностью разделяя ваши устремления, убежден в том, что мы, несмотря на все наши различия, должны объединиться для продвижения идей мира, постоянного диалога между культурами и религиями, развития на благо людей всех вероисповеданий. Еще есть время для выражения доброй воли, еще есть пространство для ведения переговоров, еще есть возможность для проявления мудрости".Касым-Жомарт Токаев
За что Папа Римский поблагодарил Токаева

Фото: akorda.kz

Кроме того, в контексте двусторонних отношений Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан дорожит своими давними партнерскими отношениями со Святым Престолом, которые основаны на искренней дружбе, согласии и взаимном уважении

Также ведется активный политический диалог, проводится последовательная работа по упорядочению и расширению правовой базы.

Президент Казахстана выразил признательность Папе Франциску за его активные усилия, направленные на прекращение очагов конфликтов и разногласий в мире.


"Действительно, нынешняя геополитическая турбулентность подрывает всю глобальную архитектуру безопасности, вызывая огромные человеческие страдания и экономические трудности. Казахстан как ответственное государство вносит значительный практический вклад в поддержание глобального мира и безопасности. Мы участвуем в миротворческих миссиях ООН в различных горячих точках мира".Касым-Жомарт Токаев

За что Папа Римский поблагодарил Токаева

Фото: akorda.kz

В свою очередь Понтифик поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за вклад в дело обеспечения мира и согласия.

В завершение аудиенции глава государства поблагодарил Папу Римского за содержательную беседу и подтвердил намерение Казахстана и впредь сотрудничать со Святым Престолом в продвижении идей толерантности, гармонии и братства.

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