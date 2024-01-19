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Законодательство РК

В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь 6 странам на сумму 9,2 млн долларов

президент РК Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн.

Как пишет Акорда, президент отметил, что сегодняшняя встреча является хорошей возможностью обсудить партнерство между Казахстаном и ВПП ООН в решении проблемы глобальной продовольственной безопасности.

Глава государства рассказал о мерах, реализуемых Казахстаном по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию гуманитарной помощи по линии международных организаций, включая Исламскую организацию по продовольственной безопасности (ИОПБ) и ООН.

"В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь 6 странам на сумму 9,2 млн долларов. На фоне сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа Казахстан пожертвовал народу Палестины 1 млн долларов и доставил две партии гуманитарной помощи. Также финансовая помощь была оказана Афганистану, Турции, Пакистану и другим странам, пострадавшим от стихийных бедствий".Касым-Жомарт Токаев

Особое внимание президент уделил ситуации в Афганистане. По его мнению, крайне важно, чтобы международное сообщество продолжило прилагать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.

"Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в настоящее время ведется работа по созданию в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Деятельность данного Центра позволит упорядочить межведомственную координацию ООН в Центральной Азии в целях укрепления регионального мира, безопасности и устойчивого развития", - говорится в сообщении Акорды.

В завершение встречи глава государства пригласил Синди Маккейн принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.

Ранее сообщалось, что находящийся с официальным визитом в Италии президент Касым-Жомарт Токаев посетил штаб-квартиру Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Риме.

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