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Политика

Токаев одобрил создание центра ООН с финансированием в 3 млн долларов в год

Токаев одобрил создание центра ООН с финансированием в 3 млн долларов в год, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 18:47 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение между РК и Организацией Объединенных Наций (ООН) о создании Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций о создании в Республике Казахстан Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", – говорится в документе.

Отмечается, что закон разработан в целях обеспечения ратификации Соглашения, направленного на создание и функционирование Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана на территории Казахстана.

Региональный центр призван усилить региональную координацию по реализации целей устойчивого развития, повысить эффективность программ технической помощи, обмена опытом и аналитической поддержки, а также укрепить сотрудничество Казахстана с Организацией Объединенных Наций и государствами региона. Соглашение определяет правовой статус Регионального центра, порядок его размещения и деятельности на территории Республики Казахстан, механизмы взаимодействия с национальными органами власти, режим пребывания и деятельности персонала Центра, а также финансовые и организационные основы сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций.

Отметим, что документ направлен на создание правовой основы для реализации совместных программ в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, инклюзивного экономического роста, социальной политики и гуманитарного сотрудничества, ориентированных на потребности стран Центральной Азии и Афганистана.

Принятие закона позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для полноценного функционирования Регионального центра на территории Республики Казахстан, обеспечить применение положений Соглашения в полном объеме, а также будет способствовать дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества Казахстана с Организацией Объединенных Наций и партнерами по региональным инициативам.

Сам меморандум предусматривает создание в Казахстане Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Центр будет разрабатывать и реализовывать ежегодные программы работы, а его деятельность будут координировать Консультативный совет и Международный консультативный комитет. Для реализации программ Казахстан планирует ежегодно выделять ООН по 3 млн долларов в период с 2025 по 2029 годы. Ратификация документа направлена на укрепление регионального сотрудничества и достижение Целей устойчивого развития.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената ратифицировали Соглашение между Правительством РК и Организацией Объединенных Наций (ООН) о создании в Казахстане Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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