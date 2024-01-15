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Законодательство РК

Безвиз с еще одной страной начал действовать для казахстанцев

Казахстан Сейшелы МИД РК Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге сообщил, что безвизовый режим между Казахстаном и Сейшелами уже вступил в силу, передает корреспондент Zakon.kz.

Безвиз вступил в силу 6 января.

"Казахстан и Сейшелы подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований в Нью-Йорке в сентябре 2023 года. Документ подписан в ходе переговоров вице-премьера – главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу и министра иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестра Радегонда на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН".Айбек Смадияров

Соглашение предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней в каждые полгода.

При этом граждане, намеревающиеся пребывать на территории государства другой стороны с целью ведения бизнеса, трудоустройства или учебы дольше максимального срока, должны получить соответствующую визу, необходимую в соответствии с законодательством государства принимающей стороны.

Ранее безвиз с Китаем начал действовать для казахстанцев. 

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