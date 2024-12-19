#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.63
548.66
5.07
Общество

Кто из казахстанцев остается в Сирии, рассказали в МИДе

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 13:12 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев на брифинге в Сенате 19 декабря 2024 года рассказал, по каким причинам казахстанцы остаются в Сирии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в Сирии проживают около 33 граждан Казахстана, преимущественно женщины. Ранее они вышли замуж за сирийцев, родили детей, а с началом революции наш консул связался с ними, чтобы уточнить, планируют ли они остаться или вернуться на Родину.

"На сегодня в Сирии и в странах Ближнего Востока мы на связи – тем, кто хочет вернуться, помогаем максимально. Как вы знаете, в прошлом году провели несколько раз эвакуацию, то есть те, кто хотел вернуться в Казахстан, уже вернулись, а кто хотел остаться, тот остался. Но с ними мы на постоянной связи", – озвучил он.

Он напомнил, что из Ближнего Востока и сектора Газа было эвакуировано 129 человек, Ливана – 69 граждан.

"Хотя мы говорим, что эвакуируем только граждан Казахстана, среди них есть люди с детьми, имеющими другое гражданство. Некоторые дети вернулись вместе с матерью и отцом", – дополнил он.

Прошло больше недели, как в Сирии случился государственный переворот. Ранее мы писали, какие свидетельства преступлений старого режима находят правозащитники, где и в каких условиях содержались враги бывшего главы государства и какова сейчас обстановка в стране.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Сенат одобрил закон по вопросам образования и защиты прав ребенка
Общество
13:08, Сегодня
Сенат одобрил закон по вопросам образования и защиты прав ребенка
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам, планирующим усыновить детей
Общество
12:58, Сегодня
В Казахстане хотят ужесточить требования к кандидатам, планирующим усыновить детей
Почти половина работающих казахстанцев планируют сменить место работы в 2025 году – исследование
Общество
12:38, Сегодня
Почти половина работающих казахстанцев планируют сменить место работы в 2025 году – исследование
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: