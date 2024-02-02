Продолжит ли Кенжегул Сейтжан работу в качестве депутата Мажилиса после новой должности

Продолжит ли Кенжегул Сейтжан работу в качестве депутата Мажилиса после того, как он стал Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте, рассказали в нижней палате Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что Кенжегул Сейтжан назначен новым Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК. Соответствующее распоряжение 2 февраля 2024 года подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"При этом Кенжегул Сейтжан продолжит работу в качестве депутата Мажилиса", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нижней палаты Парламента Казахстана.

Кенжегул Сейтжан родился 29 июля 1982 года в Амангельдинском районе Костанайской области. С 1991 по 2003 год учился в КГУ "Специальная школа – интернат №4 для слепых и слабовидящих детей имени Н. Островского" (Алматы), с 2003 по 2007 год – на бакалавриате по специальности "История. Основы права и экономики" в Казахском национальном университете им. аль-Фараби. С 2008 по 2009 год проходил курс социального лидерства в Японии, с 2011 по 2013 год изучал английский язык в University of Cuny (США). В 2015 году получил степень магистра в University of Reading (Англия) по специальности Education (Leadership and Management).

Трудовую деятельность начал в 2007 году учителем истории в общеобразовательной школе №7 Медеуского района Алматы. С 2017 по 2022 год работал менеджером по социальным программам в Реабилитационном центре "Мейірім" для детей с инвалидностью, с 2017 по 2022 год – директором в гостиничном бизнесе. С 2016 по 2022 год занимал пост генерального секретаря ОЮЛ "Казахстанской Федерации голбола", с 2019 по 2021 год – должность вице-президента РОО "Казахстанская федерации паравелоспорта". В 2021-2023 годах работал президентом РОО "Казахстанская федерация паравелоспорта".

С 2022 года по сей день является президентом Федерации по голболу Астаны. С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VIII созыва, член фракции партии "Народная партия Казахстана".